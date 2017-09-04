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广州治肾结石好的办法

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2017-09-04
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核心提示：肾结石对人们的危害很大。肾结石如果不及时治疗的话，就有可能会引起的其它的一些并发症的产生，那么，男性肾结石的并发症都有哪些呢？下面一起来看看广州协佳医院的专家的是如何介绍的吧。

　　肾结石是我们生活中常见的一种疾病，多发于成年男性。肾结石对人们的危害很大。肾结石如果不及时治疗的话，就有可能会引起的其它的一些并发症的产生，那么，男性肾结石的并发症都有哪些呢？下面一起来看看广州协佳医院的专家的是如何介绍的吧。

　　专家介绍男性肾结石有哪些并发症，主要的内容如下：

　　一、感染

　　有无感染对肾结石的治疗和防治有重要意义。尿路感染病人临床表现为发热、腰痛、尿中出现脓细胞。尿培养有细菌时，应同时做药敏试验。

　　二、局部损伤

　　小而活动度大的结石，对局部组织的损伤很轻，大而固定的鹿角状结石可使肾盏、肾盂上皮细胞脱落，出现溃疡、纤维组织增生、中性粒细胞和淋巴细胞浸润，以致纤维化。

　　三、肾功能不全

　　肾结石在合并尿路梗阻时，尤其是双侧尿路梗阻或在此基础上合并严重感染，病人可出现肾功能不全。当梗阻解除和(或)感染得到有效控制，部分病人。肾功能可好转或恢复正常。

　　四、泌尿系梗阻

　　肾结石结石致泌尿系管腔内堵塞可造成梗阻部位以上的积水。结石性梗阻常为不完全性梗阻，有的结石表面有小沟，尿液可沿小沟通过;有时结石虽较大，甚至呈铸状结石，但尿仍能沿结石周围流出，也可能在长时间内不引起积水，肾盂壁纤维组织增生变厚时，则扩张表现不明显。

　　肾结石主要治疗方法===纤维肾镜无创保肾取石术

　　该疗法采用日本奥利巴斯up-3型纤维肾镜，利用人体泌尿系自然通道直达输尿 管上段及肾盂部位进行取石，操作过程中由尿道，经膀胱、输尿管进入肾脏， 直达肾脏(肾盂内)各小盏部位找到结石，再以套石网篮取出结石。该疗法对泌尿系统生理组织损伤小，能有效减少术后并发症的发生。术后平均住院时间 为3-5天，患者能在短期内恢复健康。

　　通过以上广州协佳医院的专家为我们做出相关的详细介绍，希望能引起大家对男性疾病的重视，同时提醒广大男性患者及时到正规医院治疗是很关键的。

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