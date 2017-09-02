核心提示：输尿管结石发作时会有哪些症状？这是很多人询问的词，那么我们带着这个疑问，我们咨询了广州结石病医院。告诉我们，输尿管结石一旦产生，将会产生诸如血尿、感染、腰痛、排尿疼痛等症状，下面我们就一起来了解下吧！

广州输尿管结石的主要症状？这是很多人询问的词，那么我们带着这个疑问，我们咨询了广州结石病医院。告诉我们，输尿管结石一旦产生，将会产生诸如血尿、感染、腰痛、排尿疼痛等症状，下面我们就一起来了解下吧！

输尿管结石发作时会有哪些症状

一、无尿：比较少见，一般发生于双侧输尿管结石或孤立肾的输尿管结石完全梗阻，也可见一侧输尿管结石阻塞，反射性对侧肾分泌功能减退。

二、血尿：输尿管结石急性绞痛发作时，可发生明显的肉眼血尿，尤其在绞痛伴有结石排出者。不发生急性绞痛时，以镜下血尿多见。

三、疼痛：多表现为急性绞痛，少数出现钝性腰痛或腹痛。疼痛部位及放射范围根据结石梗阻部位而有所不同，上段输尿管梗阻时，疼痛位于腰部或上腹部，并沿输尿管行径，放射至同侧睾丸或阴唇和大腿内侧。当输尿管中段梗阻时，疼痛放射至中下腹部。结石位于输尿管膀胱壁段或输尿管开口处，常伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。

四、其它：结石梗阻可导致肾脏存储的尿液无法正常排出，比较终形成肾积水，导致肾功能不全，有的病人尚可出现胃肠道症状，贫血等等。