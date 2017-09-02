输尿管结石碎石后多久排出来

核心提示：我们许多的时间，都是会出现些常见的弊端，偶然确实是题目所引起的，但是偶然便是弊端所引起的了，只是早先的时间它还很小，你要是不管它就会酿成大弊端。输尿管结石便是如许的一种病，它在早先的时间，体现地也不是很显着，就和一些小弊端差未几，以是许多的人都将它给纰漏了，背面的症状也是如许的，只是相对之前要显着一些。

我们许多的时间，都是会出现些常见的弊端，偶然确实是题目所引起的，但是偶然便是弊端所引起的了，只是早先的时间它还很小，你要是不管它就会酿成大弊端。输尿管结石便是如许的一种病，它在早先的时间，体现地也不是很显着，就和一些小弊端差未几，以是许多的人都将它给纰漏了，背面的症状也是如许的，只是相对之前要显着一些。许多的朋侪便是由于不相识该病的环境，以是导致延长了诊疗的时期，那么该病毕竟有一些什么体现呢？

广州协佳医院介绍：输尿管结石会出现什么症状

无尿

比较少见，一般发生于双侧输尿管结石或孤立肾的输尿管结石完全梗阻，也可见一侧输尿管结石阻塞，反射性对侧肾分泌功能减退。

血尿

输尿管结石急性绞痛发作时，可发生明显的肉眼血尿，尤其在绞痛伴有结石排出者。不发生急性绞痛时，以镜下血尿多见。

感染症状

表现为尿频、尿急、尿痛、排尿困难，甚至畏寒发热，膀胱刺激症状多见于输尿管下段结石。

疼痛

多表现为急性绞痛，少数出现钝性腰痛或腹痛。疼痛部位及放射范围根据结石梗阻部位而有所不同，上段输尿管梗阻时，疼痛位于腰部或上腹部，并沿输尿管行径，放射至同侧睾丸或阴唇和大腿内侧。当输尿管中段梗阻时，疼痛放射至中下腹部。结石位于输尿管膀胱壁段或输尿管开口处，常伴有膀胱刺激症状及尿道和阴茎头部放射痛。