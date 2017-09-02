佛山输尿管结石微创要住院几天可以出院

核心提示：输尿管结石危害大么？输尿管结石是指在我们人体输尿管中，有结石的出现，那我们可以想象的到，当结石出现在我们狭小的输尿管中，会给我们带来那些危害，也许这么说朋友们不能理解，下面广州协佳医院来为我们进行介绍。

输尿管结石微创要住院几天可以出院？输尿管结石是指在我们人体输尿管中，有结石的出现，那我们可以想象的到，当结石出现在我们狭小的输尿管中，会给我们带来那些危害，也许这么说朋友们不能理解，下面广州协佳医院来为我们进行介绍。

输尿管结石不治疗危害很大的，主要有以下几点：

危害一、局部损伤：小的结石，容易磨伤尿路粘膜引起出血、绞痛;大的结石，可长期压迫尿路粘膜，使上皮脱落、组织溃疡，以至结石与输尿管管壁形成粘连，甚至癌变。

危害二、尿路感染：尿路感染长并发细菌感染，严重的尿路感染还可能造成败血病，威胁人的生命。另外，尿路感染又可使结石迅速增加。

危害三、影响肾功能甚至得尿毒症：输尿管结石一旦卡在输尿管里，就会引起尿路梗阻。尿路梗阻后，梗阻以上的输尿管和肾盂就会扩张、积水，影响肾功能，严重者可使整个肾脏功能丧失，甚至导致尿毒症。

输尿管结石微创要住院几天可以出院？输尿管结石的危害我们已经知晓，那么患有此症状的朋友要怎么办呢？广州协佳医院——微创经皮肾镜取石术

微创经皮肾镜取石术具有以下四大优势：

1、治疗时间短、创口面积极小、感染率低，避免了以往手术的弊端和高复发率

2、微创，碎石清石同步完成，碎石效率高，缩短了操作时间

3、点石成粉，通过负压吸引系统立即将碎石吸出体外，避免了结石残留和局部的损伤

4、在碎石的同时由负压装置直接将结石一次全部吸出体外，治疗结石的效果

温馨提示：因个人体质不同发生疾病的症状及程度不一，具体情况请遵循主治医生指导治疗 。