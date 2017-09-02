佛山输尿管结石能用体外碎石吗

核心提示：输尿管结石危害着患者的身心健康，影响着患者的正常生活！广州协佳医院称输尿管结石可分为两种，即原发性输尿管结石和继发性输尿管结石，两者结石原发性不常见，大部分原发性输尿管结石是因为输尿管狭窄或输尿管弯曲造成的，这种情况很少，不为常见！

输尿管结石能用体外碎石吗？输尿管结石危害着患者的身心健康，影响着患者的正常生活！广州协佳医院称输尿管结石可分为两种，即原发性输尿管结石和继发性输尿管结石，两者结石原发性不常见，大部分原发性输尿管结石是因为输尿管狭窄或输尿管弯曲造成的，这种情况很少，不为常见！

输尿管结石能用体外碎石吗？而继发性输尿管结石是最为常见！因为继发性输尿管结石大多数都是从肾脏里掉下来的或是患者之前做体外碎石时没有完全击碎而卡在输尿管的！输尿管结石为还真人们的身心健康，那没有患上输尿管结石的应该积极的预防才是关键，为此广州协佳医院说出该如何预防输尿管结石的办法了，具体内容如下

1、饮食不能单一化，在保证身体机能正常运行的情况下，多吃富含膳食纤维的五谷杂粮，少吃过咸、腌制食物，多吃新鲜蔬菜瓜果。保证身体营养的均衡，减少 结石形成的概率。

2、每天要保证多饮水。多饮水指一天的尿量要超过2000ml，对于生过结石的患者，治疗后预防复发，每天的饮水应保证尿量超过3000ml，注意要少喝各种饮 料，饮料不但不能代替水，同时饮料含有各种色素和食物添加剂，能够促进结石的形成。这样喝水的依从性，需要一段时间的培养，建立这样的习惯。

3、不爱活动的人容易使钙质淤积在血液中。运动帮助钙质流向它所属的骨头。切忌长时间静卧，减少结石的形成，应该到户外走走或作运动。

4、饮食中一定要注意控制蛋白质的摄取量。蛋白质容易使尿液里出现尿酸、钙及磷，导致结石的形成。尤其是以前患过钙结石的患者，应null 注意是否摄取 过量蛋白质，不要过量摄取包括肉类、干酪、鸡肉和鱼肉等等类的食物。

通过上述的介绍相信您会对输尿管结石有所防御了，预防输尿管结石应从生活中的小事做起，养成良好的饮食习惯，多喝水、多运动，远离疾病的困扰。