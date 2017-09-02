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输尿管结石怎样治好

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2017-09-02
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核心提示：输尿管结石多数来源于肾脏结石，是一种常见的泌尿系统疾病，输尿管结石会出现疼痛和血尿症状。由于不少患者对于输尿管结石的危害还不是很了解，导致他们在出现症状时，没有及时治疗，最终给身体带来了巨大的危害。那么输尿管结石的具体危害有哪些呢？下面就由广州协佳医院为大家介绍一下吧。

　　输尿管结石怎样治好？输尿管结石多数来源于肾脏结石，是一种常见的泌尿系统疾病，输尿管结石会出现疼痛和血尿症状。由于不少患者对于输尿管结石的危害还不是很了解，导致他们在出现症状时，没有及时治疗，最终给身体带来了巨大的危害。那么输尿管结石的具体危害有哪些呢？下面就由广州协佳医院为大家介绍一下吧。

　　输尿管结石主要有一下几种危害：

　　1、尿路梗阻：输尿管结石好发于肾盂输尿管连接处，输尿管跨过髂血管和输尿管部位停留，引起尿路梗阻。尿路梗阻后，梗阻以上的输尿管和肾盂就会扩张、积水，肾脏积水可分为轻度、中度和重度肾积水。肾积水时，肾脏实质受到挤压，影响肾功能，如果肾积水长期没有解决，可使整个肾脏功能丧失功能。要是双侧尿路都有梗阻的话，就会导致尿毒症。

　　2、局部损伤：对于结石小的它可以在尿道内进活动，这样易磨伤尿路粘膜引起出血、肾绞痛，但是这种局部损伤还是比较轻的。大的比较固定的或鹿角性的尿结石，虽然疼痛并不厉害，但可长期压迫尿路粘膜，使上皮脱落、组织溃疡，以至结石与输尿管管壁形成粘连，严重的还可能引起癌变。

　　3、尿路感染：患了结石会导致梗阻这样就会导致细菌繁衍，多数结石患者会出现尿路感染的情况。尿路感染长并发细菌感染，肾积水继发感染后可形成肾积脓，严重的尿路感染还可能造成败血病，威胁人的生命。另外，尿路感染又促进结石的形成，使原有的结石迅速增加。

　　4、肿瘤：输尿管结石长期刺激尿路这样会使尿路上皮发生质的变化，引发肿瘤，患肿瘤时会出现血尿，但病人往往认为是结石造成的。

　　温馨提醒：通过以上的详细介绍，相信您对于输尿管结石的危害已经有所了解，一旦发现结石应及时治疗。

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