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输尿管结石末段能冲击波体外排石吗

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2017-09-02
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核心提示：输尿管结石这是一种常见的结石疾病，沿海地方较为多见，但是很多人对这种疾病不了解，所以出现了患者都不知道是什么原因引起的，这让患者们很烦恼。那么患上输尿管结石的病因有哪些呢？下面请广州结石病医院的给大家介绍一下。

　　输尿管结石末段能冲击波体外排石吗？输尿管结石这是一种常见的结石疾病，沿海地方较为多见，但是很多人对这种疾病不了解，所以出现了患者都不知道是什么原因引起的，这让患者们很烦恼。那么患上输尿管结石的病因有哪些呢？下面请广州结石病医院的给大家介绍一下。

　　1、输尿管结石大部分来源于肾脏：包括肾结石或体外震波后结石碎块所致。原发性输尿管结石极少见，有输尿管狭窄、憩室、异物等导致尿液滞留和感染会发生输尿管结石。

　　2、输尿管结石或与天气环境、饮食、营养、疾病等多种因素有关：例如长期卧床，使骨质脱钙、甲状旁腺功能亢进、血钙水平增高;细菌感染，使尿液碱化，尿中磷酸氨镁晶体增加;尿路阻塞，尿液排泄不畅，尿中结晶体轻易沉淀;干燥、炎热、高温环境，长期尿液浓缩和维生素A缺乏等。

　　3、输尿管结石来自上皮损伤：由于结石的活动和管壁的蠕动，更易对输尿管黏膜造成直接损伤，发生黏膜上皮充血、水肿、坏死和脱落，并形成溃疡及炎性纤维增生，管壁增厚，管腔狭窄。患上输尿管结石的病因有哪些？

　　广州结石病医院提醒：引起输尿管结石的原因很多，如果你发现自己有类似输尿管结石的症状，一定及时去医院检查治疗，以免耽误病情，给身体带来更严重的危害。及时治疗才能尽早除去输尿管结石的危害。

　　得了肾结石该怎么治疗？推荐您采用广州协佳医院的“纤维软性肾镜取石术”来治疗。

　　无创、无痛、无疤痕——纤维软性肾镜取石术

　　纤维软性肾镜取石术就目前来说，是世界先进的取石技术之一，像做胃镜检查一样简单。经尿道、膀胱、输尿管进入肾脏，可到达泌尿系的任何位置，无创将肾结石直接取出体外。电子纤维软镜为无创纤维软镜中新一类型号，它具备更加清晰、易于保养、维护成本低的优点，是目前国内泌尿外科领域内最前沿的微创技术之一。

　　技术流程：经尿道外口置入纤维软性肾镜，探查膀胱内无异常，寻到右输尿管口，置入一斑马导丝，在斑马导丝引导下置入软镜扩张外鞘，通过外鞘置入软镜至肾盂，探查名肾盏，发现上盏结石，钕激光及钬激光联合作用下击碎结石，软镜套石网及三爪钳取出部分结石，负压吸引作用下吸出部分碎屑。置入双"J"管，手术顺利完成。

　　纤维软性肾镜取石术与其他技术相对比

　　纤维软性肾镜取石术技术突破

　　突破一：柔软纤细，灵活多变。因其纤细柔软，可以尿道进入体内，而且进入体内后，方向灵活多变，可以随意弯曲，抵达肾脏任何部位。

　　突破二：配合激光，腔内碎石。如果腔内较大结石无法直接取出，通过纤维软镜通道，联合钬激光联合，较大碎石由套石篮取出，粉末状随尿液排出。

　　突破三：不伤肌体，近乎无创。由于纤维软镜是通过人体自然通道进行的手术，所以不会对人的肌体有损伤，配合不伤肌体的钬激光，术后即可行走。

　　医保定点单位——看病最省钱广州协佳医院——广州[首家]结石病专科医院，医保、社保、新农合、铁路医保定点医院！职工医保报销比例可达80%以上。患者的治疗费用可以直接在院报销，避免了患者为了报销治疗费用跑来跑去的烦恼，广州协佳医院真正做到了利民、便民。

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