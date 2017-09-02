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患上了输尿管结石有哪些危害

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2017-09-02
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核心提示：由于结石比输尿管的直径大，所以卡在那里排不出来！还有就是患者做体外碎石时没有完全将结石击碎，导致结石卡在输尿管中！让患者疼痛难忍，在身体里严重影响患者的身心健康！为此广州协佳医院结石专家为大家介绍输尿管结石的危害做了详细介绍

　　输尿管结石大多数都是从肾脏掉下去的，但是由于结石比输尿管的直径大，所以卡在那里排不出来！还有就是患者做体外碎石时没有完全将结石击碎，导致结石卡在输尿管中！让患者疼痛难忍，在身体里严重影响患者的身心健康！为此广州协佳医院结石专家为大家介绍输尿管结石的危害做了详细介绍

　　输尿管结石的危害：

　　1、输尿管结石造成尿流梗阻，损害肾功能，结石部位越高，梗阻越严重，时间越长，并发感染越重，肾损害则越严重。结石可刺激、擦伤输尿管粘膜，以致出血，并发感染，致使输尿管扩张，管壁变薄，伸长弯曲更为严重;结石嵌顿处的输尿管由于炎变致使组织增生而纤维化，输尿管变厚。

　　2、但结石穿破输尿管的病例则极少。梗阻引起不同程度的肾积水，损害肾实质，并发感染，还可发生肾盂肾炎、肾脓肿。

　　3、在输尿管中、上段部位的结石嵌顿堵塞或结石在下移过程中，常引起典型的患侧肾绞痛和镜下血尿。疼痛可向大腿内侧、睾丸或阴唇放射。常伴有恶心、呕吐，有时血尿为肉眼可见。输尿管膀胱壁间段最为狭小，结石容易停留。由于输尿管下段的肌肉和膀胱三角区相连，并且直接附着于后尿道，故常伴发尿频、尿急和尿痛的特有症状。在不影响尿流通过的较小结石，可仅有隐痛，血尿也轻。

　　4、在孤立肾的输尿管结石阻塞或双侧输尿管阻塞，或一侧输尿管结石阻塞使对侧发生反射性无尿等情况，都可发生急性无尿，甚至肾功能不全。

　　输尿管结石患者应该多运动，少吃动物的肾脏，饮食需要尽量清淡，不要过量的食用盐和糖，一定要注意多喝水。

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