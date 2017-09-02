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多发性输尿管结石有什么症状

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2017-09-02
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核心提示：一般患有这种结石的患者，有小部分的患者会出现无尿，但是这样的情况不多见，一般发生于双侧输尿管结石或孤立肾的输尿管结石完全梗阻，也可见一侧输尿管结石阻塞，反射性对侧肾分泌功能减退。下面请广州结石病医院具体来具体来介绍下。

　　一般患有这种结石的患者，有小部分的患者会出现无尿，但是这样的情况不多见，一般发生于双侧输尿管结石或孤立肾的输尿管结石完全梗阻，也可见一侧输尿管结石阻塞，反射性对侧肾分泌功能减退。下面请广州结石病医院具体来具体来介绍下。

　　1、腰部绞痛：肾绞痛是输尿管结石的典型症状，通常在运动后或夜间突然发生一侧腰背部剧烈疼痛，因为太疼了常形容为“刀割样”，同时可以出现下腹部及大腿内侧疼痛、恶心呕吐、面色苍白等。病人坐卧不宁，非常痛苦。有些患者表现为腰部隐痛、胀痛。疼痛之后，有些患者可以发现随尿排出的结石。

　　2、血尿：约80%患者出现血尿，其中只有一部分能够肉眼发现尿是红色的，大部分只有通过化验尿才能发现。

　　3、肾积水：结石堵塞了输尿管，尿液排出不畅，造成肾积水。有的肾积水可以没有任何症状。长期肾积水，会造成患侧肾功能受损。双侧肾积水严重者可能导致尿毒症。

　　4、发热：输尿管结石也可以诱发细菌感染，导致肾积脓、高热。因为结石阻碍了尿液的排出，细菌不能及时排出，严重时可导致败血症，危及生命。

　　对于这样的结石疾病我院采用====纤维软镜取石术

　　表示：如果发现患有输尿管结石且不及时治疗的话，可能会导致肾盂肾炎、肾脓肿等对身体有极大危害的疾病。患者应该及时的治疗。

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