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佛山得了输尿管结石会出现哪些症状

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2017-09-02
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核心提示：　　输尿管结石的症状表现都非常明显，但也有部分患者由于病情的特点等原因不存在症状或者是无症状，一般来说，输尿管结石的症状都是以肾绞痛为主，这是典型的症状表现，但却不特例。那么，得了输尿管结石会出现哪些症状？

　　输尿管结石的症状表现都非常明显，但也有部分患者由于病情的特点等原因不存在症状或者是无症状，一般来说，输尿管结石的症状都是以肾绞痛为主，这是典型的症状表现，但却不特例。那么，得了输尿管结石会出现哪些症状？

　　得了输尿管结石会出现哪些症状：

　　症状一、无尿：比较少见，一般发生于双侧输尿管结石或孤立肾的输尿管结石完全梗阻，也可见一侧输尿管结石阻塞，反射性对侧肾分泌功能减退。

　　症状二、感染症状：表现为尿频、尿急、尿痛、排尿困难，甚至畏寒发热，膀胱刺激症状多见于输尿管下段结石。

　　症状三、血尿：输尿管结石急性绞痛发作时，可发生明显的肉眼血尿，尤其在绞痛伴有结石排出者。不发生急性绞痛时，以镜下血尿多见。

　　症状四、疼痛：多表现为急性绞痛，少数出现钝性腰痛或腹痛。疼痛部位及放射范围根据结石梗阻部位而有所不同，上段输尿管梗阻时，疼痛位于腰部或上腹部，并沿输尿管行径，放射至同侧睾丸或阴唇和大腿内侧。

　　通过上述介绍，大家应该知道了得了输尿管结石会出现哪些症状。如果大家在平时的生活中发现自己有出现上述症状，还请及时就医接受相关检查，并根据检查结果选择适宜的治疗方案。

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