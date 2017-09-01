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肾结石是什么原因引起

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2017-09-01
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核心提示：肾结石是什么原因引起？肾结石大多在夏天形成，冬天发病。主要是因为患者尿液中的一种矿物质在肾脏滞留造成。为了帮助大家对肾结石有进一步的认识，广州协佳医院专家在下面为大家介绍了肾结石是什么原因引起，希望大家可以及时做好预防工作。

　　肾结石是什么原因引起？肾结石大多在夏天形成，冬天发病。主要是因为患者尿液中的一种矿物质在肾脏滞留造成。为了帮助大家对肾结石有进一步的认识，广州协佳医院专家在下面为大家介绍了肾结石是什么原因引起，希望大家可以及时做好预防工作。

　　肾结石是什么原因：

　　肾结石与生活环境、气候有关系。在炎热的地区，出汗多，尿液容易浓缩，形成结石。饮水的质量不佳。有些地区的饮用水属于硬水，含晶体、钙也较高，使人的尿钙增高，容易形成结石。另外，饮水量太少或有饮浓茶的习惯也容易引起结石。

　　不良的饮食习惯。食用含草酸、钙较高的食物，如动物内脏、菠菜、豆腐、巧克力、酒、咖啡等，以及食物过于精细，吃肉多，吃蔬菜等含纤维素的食物过小，也容易出现结石。

　　如果单纯的补钙而不运动也会生成结石。在现在的生活条件下是不会缺少钙的，但是如果不运动钙是不会被吸收，因为运动可以帮助钙沉淀到骨头上，所以运动员的骨骼是粗壮的。反则如果不运动，钙则会从骨头析出到血液里面，到尿液里去的，所以单纯的补钙不运动则会增加结石的发生。

　　下面广州协佳医院专家也为大家介绍一种治疗肾结石的方法。

　　微创德国WOLF经皮肾镜取石术，该法俗称“打洞取石”，是指用不“开刀”的方法将肾内的结石取出;用这种方法取石只需用一根纤细的穿刺针直接经皮肤穿刺进入肾脏，置入我院从德国进口的WOLF肾镜，借助电视监视系统，清晰地观察肾脏内的结石，然后使用美国新近引进的钬激光击碎结石，并取石，创伤小，减轻了患者的取石痛苦。

　　广州协佳医院专家提醒：肾结石临床表现差异很大，轻者完全没有症状，严重者可能发生无尿、肾功能衰竭、中毒性休克以及死亡。肝胆结石极易引起剧烈疼痛、肝胆坏死、肝硬化，特别是无症状的肝胆结石患者，若不重视，更易出现严重的肝胆并发症。因此，发现结石患者千万不可忽视，应及早治疗。广州协佳医院结石中心已成功为5万余例结石患者解决疼痛、肾积水等结石并发症。

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