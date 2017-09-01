肝内胆管结石饮食怎么安排

核心提示：肝内胆管结石是常见的一种疾病，属于胆管结石的一种，如果不好好治疗的话，对身体的伤害是很大的，因为这病会引起严重的并发症，也会造成感染等的，很不好治疗的，患者不仅要好好治疗，也要注意自己的饮食，现在就来说说几种肝内胆管结石的食疗。

肝内胆管结石是常见的一种疾病，属于胆管结石的一种，如果不好好治疗的话，对身体的伤害是很大的，因为这病会引起严重的并发症，也会造成感染等的，很不好治疗的，患者不仅要好好治疗，也要注意自己的饮食，现在就来说说几种肝内胆管结石的食疗。

肝内胆管结石饮食上要注意的很多，饮食首先就要清淡有营养，多吃一些维生素含量比较丰富的食物，新鲜的蔬菜水果都可以吃，还可以适当吃些植物纤维类的食物，都对患者很好。在平时的生活中还可以用食物疗法，金钱银花炖瘦肉，主要的材料就是金钱草，金银花还有瘦猪肉，把金钱草和金银花包好和猪肉一块慢慢炖，让其充分吸收后就可以食用了。

患者可以喝些香菇红枣鸡汤，材料主要就是香菇，红枣，老鸡还有姜，这些食物对患者是很好东西，香菇可以补虚健脾，红枣能帮助安神补脾胃的，都对人体很好的，丹参郁金蜜，就是要把丹参，郁金，茵陈这些药物用水煎好取汁，再加些蜂蜜后搅匀用文火蒸，每天都可以在饭后喝些的，对患者是很好的。

参枣乌鸡汤，就是要把红枣，当归，党参等这些药物和乌鸡一块炖，患者可以吃鸡肉喝鸡汤的，营养价值很高，红枣具体降血脂的作用，当归可以活血润燥的，党参可以益气补肺，肝内胆管结石患者在平时都可以做着吃的，患者要忌吃辛辣刺激的食物，饮食要规律，不要暴饮暴食才好。

通过上面所说的我们知道了肝内胆管结石的饮食应该安排才合理，在日常生活中要吃什么食物也要多注意点的，多吃一些对自己有营养的食物，希望患者要好好治疗，早点恢复健康。