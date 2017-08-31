膀胱结石患者的术后要怎么调理

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核心提示：膀胱结石患者术后要怎么调理？膀胱结石治疗完后需要调理一段时间，防止病情复发，患者朋友不但要积极的配合医生进行治疗，同时在治疗后积极做好生活中的日常调理，才能更快的之余疾病，也防治疾病复发，那么，膀胱结石患者的术后护理措施有哪些呢？
膀胱结石患者术后要怎么调理？膀胱结石治疗完后需要调理一段时间，防止病情复发，患者朋友不但要积极的配合医生进行治疗，同时在治疗后积极做好生活中的日常调理，才能更快的之余疾病，也防治疾病复发，那么，膀胱结石患者的术后护理措施有哪些呢？下面看看广州协佳医院结石专家的介绍吧。
膀胱结石患者术后要怎么调理？广州协佳医院结石专家表示：
1、防止感染：控制尿路感染，积极参加体育活动，提高身体免疫力。
2、肾区热敷：常洗热水澡，有利于排石，还要按时服药及依预约时间回门诊追踪。
3、合理饮食：平时尽量少吃巧克力、可可、菠菜、豆类食物、矿泉水、大量的牛奶、核桃、玉米等，预防结石复发。
4、多喝水：尽量多摄取水份，每天喝适量的水，水可以降低尿液浓度，多走动，有助于结石排出。
治疗膀胱结石，广州协佳医院专家推荐“膀胱镜美国钬激光碎石取石术”
优势：
无痛、创伤极小、出血少
可以把结石一次击碎，即时取出，残留结石少。
该方法是在直视情况下进行，发现结石，取出结石。