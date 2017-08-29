核心提示：肾结石是一个很常见而且发病率极高的一种疾病，不及时治疗会严重危害人们的身体健康，若是知道肾结石的早期症状，就可以及时采取治疗措施，下面广州协佳医院结石科专家来介绍肾结石的早期症状。

在泌尿系统中，肾结石是一个很常见而且发病率极高的一种疾病，不及时治疗会严重危害人们的身体健康，若是知道肾结石的早期症状，就可以及时采取治疗措施，下面广州协佳医院结石科专家来介绍肾结石的早期症状。

广州协佳医院结石科专家为您介绍肾结石早期症状有哪些：

1、肾绞痛常为较小结石，有镜下或肉眼血尿，肾区叩痛明显。疼痛发作时病人面色苍白、全身冷汗、脉搏快速微弱甚至血压下降，常伴有恶心、呕吐及腹胀等胃肠道症状。

2、肾功能不全一侧肾结石引起梗阻，可引起该侧肾积水和进行性肾功能减退;双侧肾结石或孤立肾结石引起梗阻，可发展为尿毒症。

3、腰部钝痛多为肾盂较大结石如铸形结石，剧烈运动后可有血尿，这是最常见的肾结石早期的症状。

4、排石史在疼痛和血尿发作时，可有沙粒或小结石随尿排出。

5、感染症状合并感染时可出现脓尿，急性发作时可有畏寒、发热、腰痛、尿频、尿急、尿痛症状。

治疗肾结石，广州市结石中心权威推荐：微创德国WOLF经皮肾镜取石术

该法俗称“打洞取石”，是指用不“开刀”的方法将肾内的结石取出;用这种方法取石只需用一根纤细的穿刺针直接经皮肤穿刺进入肾脏，置入广州市从德国进口的WOLF肾镜，借助电视监视系统，清晰地观察肾脏内的结石，然后使用钬激光击碎结石，并取石，创伤小，减轻了患者的取石痛苦。

优势：

1、创伤极小，出血少，极大减轻患者开放手术带来的痛苦，7天左右即可出院。

2、可以把结石一次击碎，即时取出，残留结石少。

3、该方法是在直视情况下进行，发现结石，取出结石。

4、治疗复杂型结石，尤其是大于2厘米的复杂型肾结石。

广州协佳医院结石科专家温馨提醒：结石应以预防为主，其方法也非常简单，除了早餐需要吃好，注意多喝水、少吃油腻食物等外，还要注意多运动，保持理想体重及心情舒畅。