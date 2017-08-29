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广州肾结石肾绞痛怎么止痛

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2017-08-29
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核心提示：广州协佳医院结石科专家指出，多数来就诊的患者都是因肾结石疼痛。疼痛是肾结石最常见的症状，有微痛、胀痛、刺痛、绞痛各种表现。

　　疼痛是肾结石最典型的症状之一，多数是因体内的肾结石摩擦了肾脏组织引起，可持续几分钟或数十分钟不等，发作时有时伴有恶心呕吐、大汗淋漓等症状，过会儿后就自行停止，当肾结石再次摩擦肾脏又会引起疼痛，如此反复。主任指出，要想快速止痛，可在医生的指导下服用止痛药或输液;想止痛，好的方法是取石。

　　【肾结石为什么会痛？】结石摩擦或刺激肾脏组织导致

　　广州协佳医院结石科专家指出，多数来就诊的患者都是因肾结石疼痛。疼痛是肾结石最常见的症状，有微痛、胀痛、刺痛、绞痛各种表现。会引起疼痛主要有以下两个原因：

　　1、 结石过大：当结石过大的时候，会摩擦或压迫肾脏组织，引起绞痛，一般在活动后加剧！当大的结石长期存在于肾内，产生的积水越来越多，肾内压力增加会导致内部感觉神经破坏，也不会觉得疼痛。因此，当结石不再疼痛，反而不是好事。

　　2、 结石较小：如果结石较小，可能不会产生刺激疼痛。但是有些患者的小肾结石会在肾脏里面移动，刺激组织神经，引起平滑肌痉挛而出现绞痛，常常为突发性疼痛。

　　无创纤维软性肾镜取石术

　　纤维软性肾镜取石术(可通过监视器观看完整取石过程)就目前来说，是世界国内领先的取石技术之一，像做胃镜检查一样简单。电子纤维软镜为无创纤维软镜中新型号，它具备清晰视野、易于保养、维护成本低的优点。但因设备昂贵、维修费高昂以及对医生经验和操作手法有着高要求，广东地区仅在广州市才有。

　　广州市优选技术——微创德国WOLF经皮肾镜取石术

　　该法俗称“打洞取石”，是指用不“开刀”的方法将肾内的结石取出;用这种方法取石只需用一根纤细的穿刺针直接经皮肤穿刺进入肾脏，置入广州市从德国进口的WOLF肾镜，借助电视监视系统，清晰地观察肾脏内的结石，然后使用钬激光击碎结石，并取石，创伤小，减轻了患者的取石痛苦。

　　优势：

　　1、创伤极小，出血少，极大减轻患者开放手术带来的痛苦，7天左右即可出院。

　　2、可以把结石一次击碎，即时取出，残留结石少。

　　3、该方法是在直视情况下进行，发现结石，取出结石。

　　4、治疗复杂型结石，尤其是大于2厘米的复杂型肾结石。

　　广州协佳医院结石科专家提示：一经发现肾结石，无论其症状明显与否，都请大家记得尽早去正规专业的医院就诊，并积极配合医生接受科学有效的治疗，这样才能有效保障我们的健康。

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