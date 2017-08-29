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肾结石吃什么药排石快 广州协佳医院结石科

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2017-08-29
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核心提示：广州协佳医院结石科专家介绍：来院患者经常问到“吃药能不能排出肾结石？”其实，有部分肾结石经专业检查后，在医师指导下是可以服药排出体外，但是，有些肾结石只能通过碎石、取石手段来治疗。

　　广州协佳医院结石科专家介绍：来院患者经常问到“吃药能不能排出肾结石？”其实，有部分肾结石经专业检查后，在医师指导下是可以服药排出体外，但是，有些肾结石只能通过碎石、取石手段来治疗。

　　哪些肾结石可以吃药排出来？广州协佳医院结石科专家详细讲述了肾结石的成分构成：

　　(1)草酸钙结石尿液呈酸性，特点为质硬，不易碎，粗糙，不规则，棕褐色，易刮伤器官、感染。

　　(2)磷酸钙结石尿液呈碱性，特点为易碎，粗糙，不规则，灰白色、黄色或棕色往往因尿路感染和梗阻而引起。

　　(3)尿酸盐结石尿液持续酸性，特点为质硬，光滑，颗粒状，黄色或棕红色，尿酸代谢异常。

　　(4)磷酸铵镁结石属肾脏感染，特点为光滑，面体或椎体，大多与饮食有关。

　　(5)胱氨酸结石为罕见的遗传性疾病，特点为质硬，光滑，蜡样，淡黄色至黄棕色，因家族性遗传性疾病。

　　广州协佳医院结石科专家指出：成分检查确定肾结石治疗的前提，不建议患者盲目吃药，一来避免结石意外堵塞、掉入输尿管引起肾积水、刮伤、感染、剧痛、血尿等后果，一来是无法药物排出的结石，盲目用药只会延误治疗，病情越重治疗费用越高，治疗效果越差，后期还会引发肾功能受损、肾萎缩等并发症。

　　那么，患者盲目吃药排石会引发什么危害呢？

　　1、 刮伤肾脏、输尿管：强制性药物排石，结石很容易移位或者掉入输尿管，直接刮伤肾脏、输尿管腔壁，引起腰痛、炎症、尿血;

　　2、 引起肾积水、肾囊肿：输尿管上部及三处狭窄，极易堵塞尿液，如不及时处理就会引进肾积水、肾囊肿;

　　3、 肾功能丧失：是药七分毒，有些根本不适合吃药排石的患者，依然长期服药并无视病情发展，极有可能导致肾功能损害或丧失。

　　广州协佳医院结石科专家提醒患者：得了肾结石，一定要早诊断、早治疗，在病情不严重、肾功能良好时大多可以实施保肾碎石取石治疗，可以极大地提高术后生活质量，避免失去肾功能后导致各种严重并发症。

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