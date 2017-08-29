核心提示：广州有专门打肾结石的医院吗？广州协佳医院提醒：肾结石患者在日常生活中要特别注意饮食，因为有的食物可能会加重肾结石病情，而且不同类型的结石其饮食禁忌也有所不同。

广州有专门打肾结石的医院吗？广州协佳医院提醒：肾结石患者在日常生活中要特别注意饮食，因为有的食物可能会加重肾结石病情，而且不同类型的结石其饮食禁忌也有所不同。肾结石有若干种类，一旦医师确认你的结石种类，改变生活习惯可以预防和减少结石的生长和发病，那么，肾结石患者的饮食禁忌有哪些？

限量摄取草酸盐

大约60%的结石属于草酸钙结石。所以应限量摄取富含草酸的食物，包括豆类、甜菜、芹菜、巧克力、葡萄、青椒、香菜、菠菜、草莓及甘蓝菜科的蔬菜。也避免酒精、咖啡因、茶、巧克力、无花果干、羊肉、核果、青椒、红茶、罂粟子等。

控制钙的摄取量

如果您有钙结石，应该检查每天高钙食物的摄取量，包括牛奶、干酪、奶油及其他乳制品。牛奶及抗酸剂可能产生肾结石。另外要减少盐分的摄取，将每日的盐分摄取量减至2—3克。

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广州协佳医院采用新引进的“无创新一代德国技术体外磁波碎石技术”对冲击波在不同物质中传递时的不同阻抗加以利用，当冲击波抵达结石时由于阻抗不同产生一定的压强，对结石产生破坏力;而在冲击波离开结石时，又由于阻抗的不同发生反向，产生拉抻力对结石造成破坏，这种反复轰击多次后结石即可逐渐被粉碎。

广州协佳医院结石科专家提醒温馨提示：结石病早治早好！许多疾病在爆发之前，都会有危险信号传达出来。一旦发现身体有不适，就要及时检查与治疗，不要放任不管。否则，承受的痛苦、治疗难度、所花的费用都会有所增加，得不偿失！