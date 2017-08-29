核心提示：肾结石一般会出现疼痛、腰腹部绞痛、血尿等临床表现症状，肾结石比起其他泌尿系统的结石，更加容易直接损失到肾脏，那么肾结石该如何治疗？广州肾结石医院哪家好？接下来就随广州协佳医院结石专家一起去看看吧。

广州肾结石医院哪家好？肾结石是一种慢性的良性疾病，但是如果不及时治疗肾结石在体内随着时间的推移会越来越大，肾结石一般会出现疼痛、腰腹部绞痛、血尿等临床表现症状，肾结石比起其他泌尿系统的结石，更加容易直接损失到肾脏，那么肾结石该如何治疗？广州肾结石医院哪家好？接下来就随广州协佳医院结石专家一起去看看吧。

肾结石该怎么治疗呢？广州协佳医院结石专家介绍了以下几种方法：

1、药物排石：一般肾结石小于5毫米以内的且无肾积水的适用，提醒各位患者市面上有很多所谓的“特效药”其实只是起到消炎利尿和缓解肾结石症状，而不能真正排出结石的功效！如果药物真的能够排石，倘若结石过大，选择药物排石不仅不能把结石排除，还会导致结石嵌顿，反而加重患者的痛苦及出现肾脏积水等并发症。

2、体外磁波碎石：一般肾结石大于5毫米伴有肾结石，积水小于2.5cm以下可以采用体外磁波碎石，通过B超检查确诊后，分析炎症情况，没有炎症可以直接碎石，如果炎症很严重，则需要先打针消炎，然后进行碎石，碎石后，留院做消炎治疗后即可带药出院，半个月后B超复查。 碎石可以没有陪人。

广州肾结石医院哪家好？治疗肾结石，广州市专家推荐：微创德国WOLF经皮肾镜美国钬激光碎石取石术

治疗原理：B超定位下，通过腰部皮肤向发病的肾脏建立一直径0.5-0.8cm的通道，通过这条小通道，将肾镜放置在肾结石位置，直视下应用美国LUMINS钬激光将结石粉碎，然后将碎石颗粒自该通道冲出或取出。住院一个星期左右。

治疗优势：

无痛、创伤极小、出血少

可以把结石一次击碎，即时取出，残留结石少。

该方法是在直视情况下进行，发现结石，取出结石。

对于年老体弱及婴幼儿结石患者的选择。

如果发现自己身体有不适应症状出现，一定要及时的到正规专业医院进行治疗，不要讳疾忌医，以免延误病情，造成更加严重的后果。