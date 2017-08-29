胆总管结石是如何治疗的

核心提示：胆总管结石如何治疗？广州协佳医院专家指出：胆总管结石多位于胆总管的中下段。但随着结石增多、增大和胆总管扩张、结石堆积或上下移动，常累积肝总管。胆总管结石的含义实际上应包括肝总管在内的整个肝外胆管结石。

胆总管结石如何治疗？广州协佳医院专家指出：胆总管结石多位于胆总管的中下段。但随着结石增多、增大和胆总管扩张、结石堆积或上下移动，常累积肝总管。胆总管结石的含义实际上应包括肝总管在内的整个肝外胆管结石。

胆总管结石的来源分为原发性和继发性。原发性胆总管结石为原发性胆管结石的组成部分，它可在胆总管中形成，或原发于肝内胆管的结石下降落入胆总管。继发性胆总管结石是指原发于胆囊内的结石通过胆囊管下降到胆总管。

1、传统的开腹手术：包括胆囊切除、胆总管切开取石、T管引流。这是有几十年历史的经典手术。主要缺点是创伤稍大。

2、腹腔镜下微创手术：包括腹腔镜胆囊切除、胆总管切开取石、T管引流。这是近十余年来开展的新技术。

3、采用内镜下取石：应用内（胃）镜，在十二指肠乳突处切开，取出胆总管结石。对于原发胆总管的单个、1cm以下的结石效果好。

4、保胆取石治疗胆总管结石：保胆取石是目前最安全效果较好的方法。

胆总管结石的治疗——三镜联合微创胆总管取石术。

三镜联合微创胆总管取石术综合利用现代医疗设备进行优势互补，弥补了单一器械设备的缺陷，能及时解决手术中的各种突发情况，安全取尽患者体内结石。

三镜联合微创胆总管取石术的四大优势：

1、手术微痛苦 术后恢复快

手术全程微痛，体表创伤极小，创口仅为0.5-2.0cm，康复速度快；

2、再次发作率低 十分低

清晰的手术视野结合先进内镜设备，基本不伤人体组织，能极大地降低胆总管内结石残留，减少术后并发症的可能性，降低结石再次发作率；

3、取净结石 无残留

手术在内镜直视下进行，视野广阔清晰，能清楚观察胆总管及胆总管粘膜下结石位置、大小，并能发现较小病灶，极大地提高胆总管结石取尽率。

4、软硬内镜互补 检查更全面

利用软硬内镜优势互补，弥补了单一器械操作缺陷，技术更成熟，取石率更高。