39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

胆总管结石严重吗

新闻文章排行榜
2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广州协佳医院专家了解到，很多患者就是存在这样的侥幸心理，认为小的结石没有什么好担心的，其实这是错误的想法，哪个大的疾病不是从小的苗头发展而成呢？

　　胆总管结石是指位于胆总管内的结石，大多数为胆色素结石或以胆色素为主的混合结石，好发于胆总管下端。不少人都不清楚这是怎样一种疾病，对于其危害也就无从淡起，那么多发性的小胆管结石严重吗？

　　广州协佳医院专家了解到，很多患者就是存在这样的侥幸心理，认为小的结石没有什么好担心的，其实这是错误的想法，哪个大的疾病不是从小的苗头发展而成呢？

　　胆总管结石分为原发性和继发性两种，原发性胆总管结石是原发性胆管结石的组成部分，它可以原发于胆总管，也可以与肝内胆管结石同时发生，有时也可能由肝内胆管下降。单纯的原发性胆总管结石可以引起严重的胆道并发症，若与肝胆管结石合并存在，病理损害非常严重。

　　继发性胆总管结石原发于胆囊，实际上是胆囊结石病较严重的并发症。在胆囊结石病发生发展的过程中的细小结石，通过胆囊管降入胆总管或胆囊管管径较为粗大，较大的结石也可先后进入胆总管。滞留在胆总管内的结石多数会引起各种严重的后果。由此看来，胆总管结石的危害是非常大的。必须手术治疗，否则无法有效祛除病灶。

　　对于多发性胆总管结石来说，比较好的的治疗方法就是三镜联合微创胆总管取石术，过在患者腹壁建立两个微通道，在内镜直视下探查胆总管及祛除结石。

　　三镜联合微创胆总管取石术综合利用WOLF硬镜、OLYmpusp纤维胆道镜、迷你腹腔镜，三镜优势互补，很好弥补了单一器械设备的缺陷，能及时解决手术中的各种突发情况，确保安全取尽患者体内结石。 多发性的小胆管结石严重吗？以上为您介绍了胆总管结石的危害，希望您重视病情，及时采取三镜联合创胆总管取石术进行治疗，祝你早日康复！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈