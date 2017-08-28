核心提示：广州协佳医院专家了解到，很多患者就是存在这样的侥幸心理，认为小的结石没有什么好担心的，其实这是错误的想法，哪个大的疾病不是从小的苗头发展而成呢？

胆总管结石是指位于胆总管内的结石，大多数为胆色素结石或以胆色素为主的混合结石，好发于胆总管下端。不少人都不清楚这是怎样一种疾病，对于其危害也就无从淡起，那么多发性的小胆管结石严重吗？

广州协佳医院专家了解到，很多患者就是存在这样的侥幸心理，认为小的结石没有什么好担心的，其实这是错误的想法，哪个大的疾病不是从小的苗头发展而成呢？

胆总管结石分为原发性和继发性两种，原发性胆总管结石是原发性胆管结石的组成部分，它可以原发于胆总管，也可以与肝内胆管结石同时发生，有时也可能由肝内胆管下降。单纯的原发性胆总管结石可以引起严重的胆道并发症，若与肝胆管结石合并存在，病理损害非常严重。

继发性胆总管结石原发于胆囊，实际上是胆囊结石病较严重的并发症。在胆囊结石病发生发展的过程中的细小结石，通过胆囊管降入胆总管或胆囊管管径较为粗大，较大的结石也可先后进入胆总管。滞留在胆总管内的结石多数会引起各种严重的后果。由此看来，胆总管结石的危害是非常大的。必须手术治疗，否则无法有效祛除病灶。

对于多发性胆总管结石来说，比较好的的治疗方法就是三镜联合微创胆总管取石术，过在患者腹壁建立两个微通道，在内镜直视下探查胆总管及祛除结石。

三镜联合微创胆总管取石术综合利用WOLF硬镜、OLYmpusp纤维胆道镜、迷你腹腔镜，三镜优势互补，很好弥补了单一器械设备的缺陷，能及时解决手术中的各种突发情况，确保安全取尽患者体内结石。 多发性的小胆管结石严重吗？以上为您介绍了胆总管结石的危害，希望您重视病情，及时采取三镜联合创胆总管取石术进行治疗，祝你早日康复！