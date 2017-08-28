儿童为什么会患上输尿管结石

核心提示：随着人们的生活饮食越来越丰富，很多食品逐渐会引起一些身体疾病。特别是小孩患上结石，由于小孩爱喝饮料，而家长也过于溺爱孩子，导致长期饮食不合适，使结石找上小孩子，以下由广州协佳医院专家为大家介绍儿童为什么会患上输尿管结石？

随着人们的生活饮食越来越丰富，很多食品逐渐会引起一些身体疾病。特别是小孩患上结石，由于小孩爱喝饮料，而家长也过于溺爱孩子，导致长期饮食不合适，使结石找上小孩子，以下由广州协佳医院专家为大家介绍儿童为什么会患上输尿管结石？

一、儿童得输尿管结石的主要原因：

1、喜爱饮料：如如果经常喝富含草酸的饮料，就会增加草酸结石的发病率。

2、代谢异常：如甲状旁腺功能亢进导致高尿钙症，引起尿路结石。另外，如酸代谢异常所致原发性高草酸盐尿症，使2-3岁小儿出现尿路结石。这次食用被三聚氰胺污染奶粉的患儿就是因代谢异常导致尿路尿酸性结石。

3、滥补钙剂：不少家长随意给孩子加补钙片，导致孩子血钙含量过高，尿中的钙浓度也随之上升，增加了患结石的风险。

4、过多摄取蛋白质、盐分：许多孩子对肉食“情有独钟”，经常进食肉食等含蛋白质较多的食物，会增加肾结石的形成的几率。

二、儿童输尿管结石的护理措施：

1、停用营养不平衡的奶制品，尽量母乳喂养，并及时添加谷物;

2、饮开水，避免服冷矿泉水;

3、口服枸橼酸氢钾钠溶石，也可口服枸橼酸氢钾，但需警惕钾中毒的危险;

4、如果结石引起肾积水，应由泌尿外科医生作相应的处理。