治疗输尿管结石的医院

核心提示：输尿管结石已经成为现代人的一种高发的泌尿疾病之一，广州协佳医院提醒：大家也明白只有正规的治疗才能保证取石的成功，恢复自己的身体健康，那么输尿管结石患者应该如何选择医院成为了一个焦点，据广州协佳医院专家介绍：选择一个好的医院首先要从医院的资质、技术、专家、设备、收费等方面综合考虑。

输尿管结石已经成为现代人的一种高发的泌尿疾病之一，大家也明白只有正规的治疗才能保证取石的成功，恢复自己的身体健康，那么输尿管结石患者应该如何选择医院成为了一个焦点，据广州协佳医院专家介绍：选择一个好的医院首先要从医院的资质、技术、专家、设备、收费等方面综合考虑。

广州治疗输尿管结石的医院

【输尿管结石危害】

输尿管结石已成为威胁人类健康的主要疾病之一，其危害主要表现为：由于结石表面粗糙不平，输尿管管腔较小，小结石即可引起严重的梗阻，时间长了引起肾积水，输尿管变薄扩张甚至继引发肾炎、肾脓肿，最后导致肾功能丧失，所以输尿管结石的危害不容小觑！

1、尿路梗阻由于输尿管管腔狭窄，而且还有生理性狭窄，小的结石很容易在这些狭窄部位停留造成嵌顿。但一般来说，结石常常停留于输尿管下段范围内。结石部分梗阻会引起肾盂和结石近端的输尿管扩张，如果停留时间过长，在后期病变会逐渐累及肾脏，造成肾盂肾盏积水的症状表现。

2、继发感染在结石部分或者完全梗阻时容易发生，由于结石损伤输尿管黏膜甚至造成溃疡，降低局部组织对感染的抵抗力，常常在嵌顿的部位发生输尿管炎及输尿管周围炎。由于输尿管炎性纤维增生和管壁增厚，使管腔狭窄严重，加之结石与黏膜的炎性粘连，结石更加不易排出。

3、水肿、坏死和脱落，并形成溃疡及炎性纤维增生，管壁增厚，管腔狭窄。这些原因也是造成患者患有输尿管结石的原因之一。

广州治疗输卵管结石的医院

【医院资质】

看了输卵管结石的危害，相信大家已经感到了恐惧，也特别的希望能够找到一家好的医院治疗结石病，广州协佳医院针对不同结石采用不同的治疗技术，避免了传统治疗的弊端，一直致力于打造中国结石诊疗领域品牌！

一、国家非营利性医院，广州市医保定点单位。

广州协佳医院是国家非营利性医院，广州市医保定点单位，国家结石病重点防疫机构、广州市结石病中西医结合示范基地。凭借强大的诊疗实力和优质的服务，先后获得“全市百姓放心示范医院”、“全市最具影响力品牌医院”、“等无数荣誉，与北京大学、上海生殖医学研究所、医院等国内外知名医疗机构紧密合作，紧跟医学研究新动态。

二、强大的专家后盾、资深专家亲自坐诊。

广州协佳医院汇集了多名泌尿科主任、副主任级医师常年坐诊，副高以上级别专家占半数以上，80%医师临床经验超过20年，且所有泌尿科疾病诊疗均由资深权威、技术精湛的专家亲临亲诊、全程把关。

三、设施设备国际前列、严格按照WHO标准组建。

泌尿科作为本院的特色科室，是按照世界卫生组织(WHO)标准组建的泌尿疾病治疗基地，引进了体外冲击波、全自动进口精子分析仪、男性性功能监测仪、西门子全数字多功能X光机(CR)等现代化诊疗设备，并巨资建设了达国家高标准的无菌洁净手术室。严格杜绝由手术环境导致的手术感染，大限度提高了手术质量，不断与国际前沿医疗服务接轨。

四、尖端技术，西南前列。

广州协佳医院拥有体外碎石、微创取石等十余项国际先进结石病诊疗技术，采用“体外冲击波碎石术”个体化分型治疗各类尿道结石，疗效显着，具有不开刀、安全无痛、恢复快、排石率高等优势。

五、价格规范化、严格执行广州市物价局收费标准。

医院属非营利性医保定点单位，收费价格由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，所以费用方面要比其它营利性机构价格低20%-50%左右，实质性地帮助百姓节省医疗开支。

【输尿管结石检查】

许多的患者会为了价格去选择不专业的医院，可能会导致你检查结果不明显，有些技术不具备，就会给你说你不用做那个检查，那样有些阴性的结石你可能就检查不出来，广州协佳医院是一所集先进医疗设备和检查设施的专业正规医院，对于检查输卵管结石的选择。

1、尿液常规检查。尿液常规检查很常见。该项检查主要确定有无感染，以及感染的具体情况。

2、B超。通过B超检查能显示结石的特殊声影，也能评价由肾结石导致的肾积水所引起的肾包块或肾实质萎缩等，更可发现x线检查不能显示的小结石.可能大家并不曾知晓，一些没有症状的肾结石正是借助于B超或是x线的一次偶然检查而发现。

3、X线检查。如果确诊患了肾结石后，影像学会发生改变，从而，X线检查也是肾结石的检查中必做的一个项目，通过X线检查，目的是确定结石的特点及解剖形态，确定合适的治疗方法。

4、内窥镜检查。内窥镜检查在临床上有肾镜、输尿管镜和膀胱镜检查3种，通常在x线检查未显示结石，而尿毒造影有异物时，借助内窥镜检查可明确诊断。

温馨提示：治疗输尿管结石后患者在生活中应该多饮水，至少每日饮水2500~3000ml，除白天大量饮水外，睡前也需饮水500ml，睡眠中起床排尿后再饮水200ml，同时还要合理膳食。

输尿管结石一定要及时发现治疗才能保证身体的健康。如果您还有任何的疑问，请点击咨询在线专家与专家一对一沟通。