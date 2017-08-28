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常见的肝胆结石检查项目有哪些

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2017-08-28
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核心提示：肝胆结石是指发生于肝胆系统内任何部位的结石，包括胆囊结石、胆总管结石、肝总管结石、肝内胆管结石、复合部位结石等。那么，常见的肝胆结石检查项目主要有哪些呢？如何检查诊断自己的结石属于哪种类型的肝胆结石呢？下面由广州协佳医院给大家简单介绍一下。

　　肝胆结石是指发生于肝胆系统内任何部位的结石，包括胆囊结石、胆总管结石、肝总管结石、肝内胆管结石、复合部位结石等。那么，常见的肝胆结石检查项目主要有哪些呢？如何检查诊断自己的结石属于哪种类型的肝胆结石呢？下面由广州协佳医院给大家简单介绍一下。

　　肝胆结石检查项目包括以下六种：

　　一、X线。X线平片上多数结石不显影或显影过于浅淡、模糊，不能用于明确诊断。

　　二、B超。B型超声检查可见胆管扩张和胆管内结石影，一般做为的检查方法，但因肠道气体的干扰，对胆总管下段结石显示不清，对梗阻性质的判断有一定限制。

　　三、PTC和ERCP检查。该检查有一定的痛苦和并发症，但能比较准确地提供结石的部位、数量、大小，以及胆管梗阻的部位和程度，PTC还可在检查的基础上做引流(PTCD)以减轻黄疸。ERCP除能显示胆管影像外，还能直接观察十二指肠乳头部和对胰管显像，有利于判断胰腺的病变。

　　四、CT。可不受肠道气体的影响，准确率可达80%左右，但难以显示胆管系统的病理改变和结石的数量、大小、分布等，一般只在上述检查结果有疑问或不成功时才考虑使用。

　　五、MRCP。此为无创性检查，可以良好显示胆、胰管的管道系统，可显示胆管内结石，但不如ERCP或PTC的影像清晰。

　　六、内镜超声(EUS)。不受肠内气体的干扰，可十分清晰地检查胆总管全程，安全可靠。

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