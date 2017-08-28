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胆总管结石怎么治疗

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2017-08-28
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核心提示：对患者来说都是十分痛苦的疾病，特别是发病时疼痛难忍，如果不尽早治疗，对患者的生活会有着极大的影响。有很多患者并不了解胆总管结石是一个什么样的病，有什么有效的方法可以消除结石。广州协佳医院专家表示，胆做为人体脏器是十分重要的，而胆总管结石一般都以微创手术治疗，药物治疗的效果不佳，以下我们来了解胆总管结石怎么治疗？

　　对患者来说都是十分痛苦的疾病，特别是发病时疼痛难忍，如果不尽早治疗，对患者的生活会有着极大的影响。有很多患者并不了解胆总管结石是一个什么样的病，有什么有效的方法可以消除结石。广州协佳医院专家表示，胆做为人体脏器是十分重要的，而胆总管结石一般都以微创手术治疗，药物治疗的效果不佳，以下我们来了解胆总管结石怎么治疗？

　　一、非手术治疗对胆总管结石效果不大我吃哪些药物可以缓解疼痛？

　　胆总管结石病人多因出现疼痛、发热或黄疸等急性胆管炎发作时就诊。急性炎症期手术，难以明确结石位置、数量和胆道系统的病理改变，不宜进行复杂的手术处理，需要再手术的机会较多。但若梗阻和炎症严重，保守治疗常难以奏效。因此急诊情况下恰当掌握手术与非手术治疗的关系，具有重要性。

　　一般情况下，应尽量避免急诊手术。采用非手术措施，控制急性炎症期，待症状缓解后，择期手术为宜。经强有力的抗炎、抗休克、静脉输液保持水、电解质和酸碱平衡、营养支持和对症治疗，PTCD或经内镜乳头切开取石，放置鼻胆管引流减压，多能奏效。经非手术保守治疗12～24h，不见好转或继续加重，如持续典型的Charcot’s三联征或出现休克，神志障碍等严重急性梗阻性化脓性重症胆管炎表现者，应及时行胆道探查减压。

　　二、手术治疗胆总管结石的方法：这些方法哪种适合我的病情？

　　胆总管结石外科治疗原则和目的主要是取净结石、解除梗阻，胆流通畅，防止感染。

　　1、经内镜Oddi括约肌切开术或经内镜乳头切开术

　　经内镜Oddi括约肌切开术(endoscopic sphincterotomy，EST)或经内镜乳头切开术(endoscopic papillectomy，EPT)适于数量较少和直径较小的胆总管下段结石。特别是继 发性结石，多因结石小、数量少，容易嵌顿于胆总管下段、壶腹或乳头部。直径1cm以内的结石可经EPT或EST取出。此法创伤小，见效快，更适于年老、体弱或已做过胆道手术的病人。

　　经纤维内镜用胆道子母镜取石，需先行EST，然后放入子母镜，用取石网篮取石。若结石较大，应先行碎石才能取出。此法可以取出较高位的胆管结石，但操作比较复杂。

　　2、开腹胆总管探查取石

　　目前仍然是治疗胆总管结石的主要手段。采用右上腹经腹直肌切口或右肋缘下斜切口都能满意显露胆总管。开腹后应常规触扪探查肝、胆、胰、胃和十二指肠等相关脏器。对于择期手术，有条件者在切开胆总管之前好先行术中胆道造影或术中B超检查，进一步明确结石和胆道系统的病理状况。尤其原发性胆总管结石，多数伴有肝内胆管结石或胆管狭窄等改变，需要在术中同时解决。

　　3、三镜联合取石术 什么时候手术最合适？

　　广州协佳医院采用目前世界上先进的三镜联合取石术，它借助WOLF硬镜、OLYmpusp纤维胆道镜、迷尔腹腔镜优势互补的方式为胆囊结石患者治疗，弥补了目前三镜联合取石术单一器械设备的缺陷，可以处理各种特殊情况下的胆囊结石。做为结石微创手术，它避免了因手术切口带来的种种损伤和不适。保胆取石术，保留健康胆囊，取出结石，保护人体贮存胆汁场所; 无须开刀手术，通过1-2个0.5-2厘米的皮肤切口即可取石;手术过程可视、安全、恢复快克服了外科手术的盲区。

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