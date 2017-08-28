39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

肾结石要做哪些检查

新闻文章排行榜
2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：肾结石要做哪些检查？很多病人都在问怎么会的肾结石。由于现在生活和工作的忙碌，许多人都不觉得身体有一点点疼痛，或者病症初期就直接去小药店或者小诊所拿药，最终的结果可能是疼痛感消失后，但是久而久之就习惯一疼就吃药，结石却在体内越来越大，危害也回来越大，最终可能会危及生命。

肾结石要做哪些检查？很多病人都在问怎么会的肾结石。由于现在生活和工作的忙碌，许多人都不觉得身体有一点点疼痛，或者病症初期就直接去小药店或者小诊所拿药，最终的结果可能是疼痛感消失后，但是久而久之就习惯一疼就吃药，结石却在体内越来越大，危害也回来越大，最终可能会危及生命。但是也有很多朋友到院后在问，要做什么检查才能判断有没有结石呢？那今天我们我们就来讲解一下肾结石要做哪些检查？下面请看广州协佳医院专家的介绍

1)尿常规检查。做尿常规检查，可以通过了解患者是否存在血尿、蛋白尿、管型尿、低渗尿等情况，如果尿液存在蛋白、潜血可以怀疑患者出现了肾结石。

2)一般摄片检查。

3)静脉肾盂造影检查。

4)逆行肾盂造影检查。

5)肾脏、输尿管、膀胱超声检查。超声检查基本可以确诊是否存在结石。

【疗法推荐】德国ESWL体外冲击波碎石系统，只碎石不伤身！

广州协佳医院引进的“体外冲击波碎石术”是利用体外冲击波聚焦后击碎体内的结石，使之随尿液排除体外。该技术结石定位系统准确无误;治疗能量释放恰当合理，既保证碎石效果，又能达到大程度的人体保护，具有安全可靠、无痛苦、碎石效果卓著和结石碎末排出体外快的优点。

体外冲击波碎石术的优势：体外冲击波碎石术，是在监视器下进行，定位直观、准确、迅速，能将结石碎成小于2mm的粉末状，碎石与排石几乎是同步的，而且无痛苦、术后恢复快。全程仅需15-20分钟，技术上达到安全高效、无创伤、一次性治疗、不需住院、节省费用，不影响工作和生活。

广州协佳医院费用透明规范，专家一对一亲诊 广州协佳医院是广州市医保、新农合定点医院，是广州市诚信示范医院，我院严格遵循国家制定的收费标准，所有费用项目全部受到国家物价部门的审核和监督，对一切费用做到公开、公示，另外，我院实行网上预约免挂号费的优惠措施，网上挂号来院就诊不需要排队等候。

肾结石要做哪些检查？以上就是对肾结石要做哪些检查的介绍，希望广大男女性朋友不要忽视这种疼痛，不要不重视肾结石的存在，要及早发现及早治疗，最有效的方法就是常体检，常预防。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈