核心提示：肾结石要做哪些检查？很多病人都在问怎么会的肾结石。由于现在生活和工作的忙碌，许多人都不觉得身体有一点点疼痛，或者病症初期就直接去小药店或者小诊所拿药，最终的结果可能是疼痛感消失后，但是久而久之就习惯一疼就吃药，结石却在体内越来越大，危害也回来越大，最终可能会危及生命。

肾结石要做哪些检查？很多病人都在问怎么会的肾结石。由于现在生活和工作的忙碌，许多人都不觉得身体有一点点疼痛，或者病症初期就直接去小药店或者小诊所拿药，最终的结果可能是疼痛感消失后，但是久而久之就习惯一疼就吃药，结石却在体内越来越大，危害也回来越大，最终可能会危及生命。但是也有很多朋友到院后在问，要做什么检查才能判断有没有结石呢？那今天我们我们就来讲解一下肾结石要做哪些检查？下面请看广州协佳医院专家的介绍

1)尿常规检查。做尿常规检查，可以通过了解患者是否存在血尿、蛋白尿、管型尿、低渗尿等情况，如果尿液存在蛋白、潜血可以怀疑患者出现了肾结石。

2)一般摄片检查。

3)静脉肾盂造影检查。

4)逆行肾盂造影检查。

5)肾脏、输尿管、膀胱超声检查。超声检查基本可以确诊是否存在结石。

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肾结石要做哪些检查？以上就是对肾结石要做哪些检查的介绍，希望广大男女性朋友不要忽视这种疼痛，不要不重视肾结石的存在，要及早发现及早治疗，最有效的方法就是常体检，常预防。