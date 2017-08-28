核心提示：肾结石这个疾病发病率明显的上升，这和人们平时不注意健康有一定的关系，导致这个疾病的因素有很多，那么，女性肾结石是怎么产生的？很多女性都在咨询这个疾病，广州协佳医院结石专家简单的为大家介绍一下。

肾结石这个疾病发病率明显的上升，这和人们平时不注意健康有一定的关系，导致这个疾病的因素有很多，那么，女性肾结石是怎么产生的？很多女性都在咨询这个疾病，广州协佳医院结石专家简单的为大家介绍一下。

女性肾结石的病因主要有以下几点：

1、饮食无规律，现在很多女性为了减肥或者忙碌的工作，在饮食上面出现无规律，不吃早餐，午餐逮到什么就吃什么。殊不知，营养摄入的不均衡，使肾脏和尿中的钙、草酸、尿酸的成分普遍增高，若不及时排出体外，易形成肾结石。

2、不喝水，很多女性朋友为了忙于工作或是为了减少排尿次数，而不喝水，这样导致尿液的浓缩，次数减少，使尿液结晶沉积，易形成肾结石。

3、生活习惯，夜生活过度是女性肾结石的原因，再加之过量饮用咖啡，酒精等，会引发肾结石。

4、脂肪、乳糖摄取过多，蛋白质过量也是女性肾结石的原因。草酸钙的来源主要就是蛋白质，除含有草酸的原料——甘氨酸、羟脯氨酸之外，蛋白质还能促进肠道功能对钙的吸收。

5、郁闷，人际关系紧张及感情纠葛，导致长期郁闷，这样会影响机体免疫系统，引发肾结石。

女性肾结石是怎么产生的？女人肾结石的原因比较多，在生活中要引起重视，养成良好的生活习惯，千万不要等结石发作后，才想起治疗。