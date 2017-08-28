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肾结石有什么危害

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2017-08-28
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核心提示：男性肾结石的危害有哪些？当今社会中，肾结石已经成为一种相当常见的泌尿结石疾病，特别是在中老年的男性朋友们当中，有越来越多的男性都不幸患上了这个疾病。一旦男性朋友在出现肾结石以后，就会出现严重的绞痛症状，不仅给患者的身体健康造成了很大的伤害，还严重影响到了人们的正常生活。

　　男性肾结石的危害有哪些？当今社会中，肾结石已经成为一种相当常见的泌尿结石疾病，特别是在中老年的男性朋友们当中，有越来越多的男性都不幸患上了这个疾病。一旦男性朋友在出现肾结石以后，就会出现严重的绞痛症状，不仅给患者的身体健康造成了很大的伤害，还严重影响到了人们的正常生活。下面我们就跟着广州结石治疗医院的专家一起来具体了解一下吧。

　　男性肾结石的危害有哪些？广州结石治疗医院的专家指出，肾结石的危害是非常大的，发病严重时会让男人出现肾盂积水，排尿受阻的情况，具体危害有以下几点：

　　一、肾脏实质性损害：如肾结石造成肾盂积水过久，排尿受阻，梗阻以上部位承受压力过大，肾脏血流减少，可发生肾小管变性、坏死，肾萎缩变小，使肾功能下降或完全失效。

　　二、肾脏受损：这是因为肾结石有开始的小块堆积成了大石块。如果肾结石出现长期肾盂积水、排尿困难、梗阻上部压力过大、肾脏血流减少、会导致肾萎缩小、肾功能减小、肾小管坏死、甚至失去肾功能。

　　三、局部损伤：肾结石的体积如果较小且活动较大，局部组织的受损就只有轻微的程度，肾结石如果体积较大并且呈鹿角状，就会产生纤维组织增生、中性粒细胞、溃疡以及淋巴细胞浸润，导致肾脏纤维化和肾盂和肾盏上皮细胞脱落。

　　四、尿路梗阻：尿路梗阻不仅是继发肾损害的主要因素，而且是较普遍的肾结石继发损害。尿路梗阻会出现梗阻以上的部位积水的症状。肾结石会导致梗阻以上部位承受压力过大、肾盂积水过久、排尿受阻、肾脏血流减少等危害。

　　相信大家对肾结石已经有一定的了解了，希望大家能够对肾结石引起重视，在发现后一定要及时到正规医院治疗。

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