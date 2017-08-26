核心提示：输尿管结石如何排出？广州协佳医院结石科专家指出，在临床上，99％以上的输尿管结石都原发于肾脏，后随人体运动下行至输尿管并引发梗阻所导致。早期的输尿管结石危害较小，随着时间的推移越来越严重，最终损伤肾脏、造成肾功能衰竭。

输尿管结石如何排出？广州协佳医院结石科专家指出，在临床上，99%以上的输尿管结石都原发于肾脏，后随人体运动下行至输尿管并引发梗阻所导致。早期的输尿管结石危害较小，随着时间的推移越来越严重，最终损伤肾脏、造成肾功能衰竭。因此对于输尿管结石患者来讲，早期的治疗是相当关键的，因为治疗难度(通过门诊用药能治0.3cm左右的结石)和治疗费用都很低。下面我们来了解一下。

【专家解析】不是所有输尿管结石都能排石治疗

很多患者发现自己有输尿管结石后都很惶恐，不知道输尿管结石到底应该如何治疗，也不了解输尿管结石疗法有哪些，就迫切的想要采取排石治疗，其实这种观念存在严重的错误。在临床上，治疗输尿管结石的评判标杆非常严格，输尿管结石的大小、数量以及合并症状决定着最终需要采取的治疗手段。那么，这个范围应该怎样区分呢？我们可以大概分为下面四类。

【轻度】输尿管结石0.3cm以下——人体的输尿管直径有0.5cm，狭窄部只有0.2cm，所以0.3cm左右的输尿管结石可以通过门诊处方用药来溶石，这是最经济合理的治疗方式。但需要我们注意的是，千万不能因为忽视输尿管结石而不治疗，结石本身会随着物理沉积而越变越大，中、重度就是由轻度输尿管结石转化而来，拖延不治只会加大后期治疗难度和治疗费用。

【中度】输尿管结石0.5cm-0.7cm——此类输尿管结石一般合并有积水，严重程度属于中度，通常采用EMS弹道碎石清石术或体外碎石治疗，这类设备功率适中，保证一次性碎完结石，并从生理通道排出。

【重度】输尿管结石0.8cm以上——此时输尿管结石为重度，不管具体大到什么程度，数量有多少，都推荐采取无创输尿管镜和美国钬激光联合治疗。因为对于这类输尿管结石来讲，药物无法起到任何治疗作用，而体外碎石只会损伤器官，所以临床皆采用无创手术的最终治疗手段，能让患者一次性取石，避免治疗失败的“伤害”。

输尿管结石合并积水(肾脏切除)——发展到后期的输尿管结石通常体积较大，而且体积较大，梗阻输尿管以后会导致严重肾积水，这时的肾脏就像一潭死水，无法流通的尿液会大量繁

无创输尿管镜取石术 取石0复发不留疤

输尿管镜下取石术过程

输尿管镜取石技术，采用先进的导航精准定位系统。对于不显影或是微弱显影的结石都能快速准确地进行精准定位，直达结石患者病灶，锁定结石，准确“出击”，解决患者的结石问题。对于有无症状的结石都能起到精准的治疗，且整个手术过程安全可视，由于该手术治疗输尿管结石无需开刀，所以患者恢复更快。

技术优势：手术无创，保护尿道无损伤;适应症广，术后恢复快;能降低表面摩擦，减少创伤。术后平均住院时间仅需一星期左右，患者能在短期内恢复健康。