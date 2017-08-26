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输尿管结石有哪几类

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2017-08-26
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核心提示：输尿管结石有哪几类？输尿管结石对很多朋友来说应该都是不陌生的，广州协佳医院结石科医生提示：得了输尿管结石对我们的危害会很多，大家也是需要尽早发现及时的治疗，这样才能让病症远离我们，但治疗前我们还需要多去了解一下病症。

　　输尿管结石有哪几类？输尿管结石对很多朋友来说应该都是不陌生的，因为得了输尿管结石对我们的危害会很多，大家也是需要尽早发现及时的治疗，这样才能让病症远离我们，但治疗前我们还需要多去了解一下病症，很多人不知道病症出现是什么原因造成的，下面就来了解一下输尿管结石可以分为哪几类？

　　输尿管结石可以分为哪几类？

　　1、钙性输尿管结石，尿结石中最常见的是草酸钙结石，这个原因不明，也可能并发于高钙血症。

　　2、胱氨酸输尿管结石，胱氨酸结石约占泌尿系结石的1%，是先天遗传性的肾小管功能缺陷性疾病。因肾小管对胱氨酸、赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸的重吸收不良，以致尿内的浓度过高，仅胱氨酸能形成结石。

　　3、感染性输尿管结石，能分解尿素的细菌，所引起的泌尿系感染造成尿碱化，产生过多的氨导致积坠成磷酸钙胺和磷酸钙结石。该结石作用以异物引起阻塞，结石也常与细菌密切相关致使持续出现尿路感染。患者有感染性结石也可有代谢异常故易罹患结石。

　　4、尿酸输尿管结石，输尿管结石是怎么形成的，尿酸结石约占泌尿系结石的5%至10%。尿高尿酸、尿量少和持久性酸性尿是促进尿酸结石形成的因素。结石是透X线的，如尿持续酸性并有尿酸盐结晶应考虑尿酸结石。高尿酸是由于嘌呤代谢异常产生过多的尿酸。

　　怎么确定结石种类呢？

　　由以上我们可以了解到输尿管结石可以分为很多的种类的，那么我们如何确定我们所得是什么结石呢？广州协佳医院拥有结石成分分析科，结石成分分析的目的，是通过科学有效的分析，了解患者引起结石的原因。再根据结石的成份，提出生活，饮食上的干预指导。从而有效的避免结石的再生长。

　　通过上面对输尿管结石可以分为哪几类的讲解，想必大家应该都有了更多的了解，希望能对大家提供一些帮助，广州协佳医院专家提醒：患者要在发现病症后及时的到医院进行诊治，这样才能更好的治疗病症，患者要积极配合医生的治疗，让自己更好的恢复健康。

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