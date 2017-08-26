核心提示：治疗输尿管结石的方法有哪些？广州协佳医院结石科专家推荐—输尿管镜下碎石取石术，输尿管镜取石治疗输尿管结石相比拟传统的取石方法更高效，是经过明晰的察看输尿管腔内的病变来肯定结石的位置和外形，结石取净率高，复发率低。

输尿管结石绝大多数来源于肾脏，包括肾结石或体外震波后结石碎块降落所导致的。因为尿盐晶体较易随尿液排入膀胱，所以原发性输尿管结石比较少见。一些不了解输尿管结石病的患者，就会想到说“输尿管结石可不可以不治疗啊？现在对我的身体还没有什么伤害啊。”其实不然，输尿管结石长期在身体里滞留，会给身体带来严重的伤害。会引起，结石梗阻造成肾积水严重的失去肾功能等。那么，输尿管结石不治疗会造成哪些危害呢？治疗输尿管结石的方法有哪些？下面我们就跟随广州协佳医院权威泌尿外科专家来了解一下。

输尿管结石不治疗所带来的危害

一、典型的患侧肾绞痛和镜下血尿输尿管中、上段部位的结石嵌顿堵塞或结石在下移过程中，常会引起典型的患侧肾绞痛和镜下血尿，常伴有恶心、呕吐的症状。如结石卡在输尿管上段时，疼痛会在腰及上腹部，甚至传到睾丸或外阴部。在中段时，疼痛通常在腰及下腹部。

二、导致出血结石会刺激、擦伤输尿管粘膜，造成出血，致使输尿管扩张，管壁变薄，伸长弯曲更为严重。石嵌顿处的输尿管因炎变导致组织增生而纤维化，输尿管变厚，但结石穿破输尿管的病例则极少。

三、并发感染输尿管结石易造成尿路梗阻，梗阻引起不同程度的肾积水，并发感染，损害肾实质还可发生肾盂肾炎、肾脓肿。所以患者应当在发现输尿管结石及时接受正确的治疗，以防给自身健康带来巨大的伤害。

广州协佳医院泌尿结石科室，以“无创、微创”技术为核心，运用专业的检测设备与手术技术，根据患者病情制定针对性治疗方案，达到治疗目的。微创技术相对于开放手术，创伤小，并发症较少，结石残留率低，在术野清晰的情况下，更易取净结石，同时切除其产石区，从而减少结石复发的机会。

治疗输尿管结石的方法—输尿管镜下碎石取石术

输尿管镜取石治疗输尿管结石相比拟传统的取石方法更高效，是经过明晰的察看输尿管腔内的病变来肯定结石的位置和外形，结石取净率高，复发率低。实现了微创技术到无创技术的成功飞越，但由于对医生、设备要求极高，我省尚未普遍开展，广州协佳医院是西南地区成功开展该术式的医院之一.

输尿管镜下碎石取石术的原理：输尿管镜下碎石取石术是利用纤细、精密度高的仪器经尿道送入膀胱，到达只有0.2至0.5厘米直径的输尿管，在直视下或借助电视监视系统，清晰地观察输尿管内的结石，再从输尿管镜的工作腔道伸入碎石器或套石网、取石钳，将激光击碎的结石取出。

输尿管镜下碎石取石术的优点

避免开刀手术的痛苦，对身体损伤小，病人术后恢复快，住院时间短，用药少。如采用输尿管镜下碎石取石术，一般住院时间约为5至7天，而传统开刀手术取石，则起码住院7至14天，一般手术后7天才拆线，且留有疤痕，身体恢复缓慢。

输尿管镜碎石取石术传统手术无法比拟的优势：

1、痛苦小，经尿道进入身体检查，将结石击碎取出即可，避免开刀手术的痛苦。

2、更安全，只对结石起作用，不会对周围的组织造成任何损失，也不会出现穿孔、出血的危险和一些传统手术带来的并发症。

3、恢复快，输尿管取石术的简单的手术时间只要30-50分钟，病人术后恢复快，住院时间短，术后一星期左右即可出院。

4、不易复发， 输尿管镜取石术相比较传统的取石方法更高效，通过清晰的观察输尿管腔内的病变来确定结石的位置和形状治疗结石，取净率高，不易复发。