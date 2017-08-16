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肾结石有哪些症状

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2017-08-16
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核心提示：肾结石引起的症状具体有哪些？肾结石曾经在全世界的范围内疯狂的肆虐着，近几年肾结石的发病率有所下降，但是还是有很多人饱受着肾结石的困扰．

肾结石引起的症状具体有哪些？肾结石曾经在全世界的范围内疯狂的肆虐着，近几年肾结石的发病率有所下降，但是还是有很多人饱受着肾结石的困扰.广州协佳医院专家表示肾结石就是现在一种比较常见的疾病，许多人都受到过肾结石的伤害，其治疗难度比较大容易反复发作，给大家带来很大的困扰.

肾结石引起的症状具体有哪些？

1、疼痛：有的时候疼痛的表现就是腰部酸胀不适，或者活动还有劳动可促使疼痛发作或加重.而有时肾结石症状绞痛呈严重刀割样痛，常突然发作，疼痛常放射至下腹部、腹股沟或股内侧.肾绞痛发作时，患者呈急性病容，蜷曲在床，两手紧压腹部或腰部，甚至在床上翻滚，呻吟不已.

2、血尿也是男性肾结石的症状：出现这种情况看起来是非常严重的，一般就是伴随着疼痛，会有肉眼血尿或镜下血尿，以后者居多，大量肉眼血尿并不多见，体力活动后血尿可加重.肾结石患者尿中可排出沙石，特别在疼痛和血尿发作时，尿内混有沙粒或小结石.结石通过尿道时，发生阻塞或刺痛.肾结石症状的常见并发症是梗阻和感染，不少病例因尿路感染症状就医.梗阻则可引起肾积水，出现上腹部或腰部肿块.

3、长期存在而无症状：一般来说，正常人的尿液中是有一些溶解物质的，而这些物质因各种原因造成沉淀，潴留于肾内，并持续生长，便可形成结石.肾结石多发生在中壮年，男性多于女性.肾结石症状可能长期存在而无症状，特别是较大的结石.

【肾镜无创保肾取石术】无创治肾结石

肾镜无创保肾取石术的治疗原理：

肾镜无创保肾取石术采用日本奥林巴斯up-3型纤维肾镜 ，利用人体泌尿系自然通道直达输尿管上段及肾盂部位进行取石，操作过程中由尿道，经膀胱、输尿管进入肾脏，直达肾脏(肾盂内)各小盏部位找到结石，再以套石网篮取出结石.若结石较大无法直接取出，可采用先进的腔内碎石设备 钬激光将结石击成碎末，使其随尿液自行排出体外.

肾结石引起的症状具体有哪些？温馨提醒：治疗输肾结石，一定要选择正规医院，广州协佳医院安全专业、费用合理、疗效更有保障.因无法全面了解您的病情，文章内容仅供参考，具体诊疗请一定到医院，在医生指导下进行！或者花几分钟的时间咨询在线专家，通过在线医生的解答更清楚的了解病情，对症科学治疗 .

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