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胆结石是怎么引起的

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2017-08-16
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核心提示：如今社会，胆结石患者人数不容小视。那么得了胆结石怎么办？想必是许多朋友想知道的。就此，广州协佳医院的医生对得了胆结石怎么办给了回应。下面就让我们一起去了解了解得了胆结石怎么办吧。

　　如今社会，胆结石患者人数不容小视。那么得了胆结石怎么办？想必是许多朋友想知道的。就此，广州协佳医院的医生对得了胆结石怎么办给了回应。下面就让我们一起去了解了解得了胆结石怎么办吧。

　　得了胆结石怎么办？得了胆结石首先应该就医检查治疗。在此，胆结石有以下这些治疗方法。

　　1. 微创胆囊切除术 此手术是通过电子腹腔镜进行胆囊切除的微创手术。然胆囊是人体中一个重要的消化器官，因此，切除胆囊务必慎重，除非胆囊已经癌变或者是丧失功能这种迫不得已的情况下才选择切除。一般情况下，不建议采用此手术治疗胆囊结石。

　　2.三镜联合微创保胆取石术 此术只需在患者腹壁上健康两个钥匙大小的微通道进行治疗，完整保留胆囊及胆囊功能。无需开刀，避免了开刀的痛苦。术后恢复快，不影响正常生活工作。

　　在此，我院推荐采用三镜联合微创保胆取石术进行治疗。不仅治疗效果好，而且患者体验度高，口碑甚好。 以上就是专家对得了胆结石怎么办的相关介绍，希望对大家有所帮助。在此，广州协佳结石专科医院的专家提醒广大朋友，胆结石不可怕，可怕的是发现不及时或者明知不治。

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