核心提示：现代都市中，许多人由于工作和生活的关系而患上胆囊结石，不健康的饮食习惯较容易导致胆囊结石的产生。胆囊结石导致上腹或右上腹闷胀不适，厌食油腻食物等消化不良症状，危害人的身体。

现代都市中，许多人由于工作和生活的关系而患上胆囊结石，不健康的饮食习惯较容易导致胆囊结石的产生。胆囊结石导致上腹或右上腹闷胀不适，厌食油腻食物等消化不良症状，危害人的身体。所以，预防胆囊结石要从改正不良的饮食习惯开始。

胆囊结石的饮食要注意什么？

1、饮食规律：一日三餐，一餐都不能少。尤其是早餐，很多人为了多睡会觉，养成了不吃早餐的坏习惯。如果经常不吃早餐，我们胆囊分泌的胆汁不能按时排出，会集聚在胆囊中，而胆囊有浓缩的功能，在胆汁浓缩后，很容易形成胆结石。

2、良好的膳食习惯：切勿暴食暴饮，尽量少食油炸食物。多食富含纤维素的食物，如芹菜，大白菜等粗纤维的食物因。食物要荤素搭配，摄入蛋白和脂肪要适中，粗细粮搭配，少吃胆固醇含量高的食物。以保持大便通畅，促使体内胆固醇等物质从大便中排除。对于肥胖者，还要适当地控制体重。

3、饮食卫生：在食用瓜果蔬菜时，要清洗干净。在卫生条件不是特别好的地区，肠道寄生虫现象特别严重，甚至会出现胆道蛔虫症。

4、勤喝水，多运动的习惯：常言道，每天要喝八杯左右的水，水可以稀释胆囊中的胆汁，防治胆汁发生浓缩，减少胆结石的发生机会。还要注意多锻炼身体，因为经常锻炼身体可以降低胆结石的发生机会。另外，在日常的生活中，我们还要注意避免过度操劳和受凉。