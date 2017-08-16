39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

胆囊结石不能吃什么

新闻文章排行榜
2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：现代都市中，许多人由于工作和生活的关系而患上胆囊结石，不健康的饮食习惯较容易导致胆囊结石的产生。胆囊结石导致上腹或右上腹闷胀不适，厌食油腻食物等消化不良症状，危害人的身体。

现代都市中，许多人由于工作和生活的关系而患上胆囊结石，不健康的饮食习惯较容易导致胆囊结石的产生。胆囊结石导致上腹或右上腹闷胀不适，厌食油腻食物等消化不良症状，危害人的身体。所以，预防胆囊结石要从改正不良的饮食习惯开始。

胆囊结石的饮食要注意什么？

1、饮食规律：一日三餐，一餐都不能少。尤其是早餐，很多人为了多睡会觉，养成了不吃早餐的坏习惯。如果经常不吃早餐，我们胆囊分泌的胆汁不能按时排出，会集聚在胆囊中，而胆囊有浓缩的功能，在胆汁浓缩后，很容易形成胆结石。

2、良好的膳食习惯：切勿暴食暴饮，尽量少食油炸食物。多食富含纤维素的食物，如芹菜，大白菜等粗纤维的食物因。食物要荤素搭配，摄入蛋白和脂肪要适中，粗细粮搭配，少吃胆固醇含量高的食物。以保持大便通畅，促使体内胆固醇等物质从大便中排除。对于肥胖者，还要适当地控制体重。

3、饮食卫生：在食用瓜果蔬菜时，要清洗干净。在卫生条件不是特别好的地区，肠道寄生虫现象特别严重，甚至会出现胆道蛔虫症。

4、勤喝水，多运动的习惯：常言道，每天要喝八杯左右的水，水可以稀释胆囊中的胆汁，防治胆汁发生浓缩，减少胆结石的发生机会。还要注意多锻炼身体，因为经常锻炼身体可以降低胆结石的发生机会。另外，在日常的生活中，我们还要注意避免过度操劳和受凉。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈