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胆囊结石该怎么治疗

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2017-08-16
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核心提示：结石无论大小与否，它本身对人并不带来致命性的危害。只是它存在的部位不同会给人体带来不同的影响。

结石无论大小与否，它本身对人并不带来致命性的危害。只是它存在的部位不同会给人体带来不同的影响。

【危害讲解】如果结石存在于胆囊里，可以引起急性慢性的胆囊炎。时间久了也可能发生胆囊癌。如果结石存在胆管里可能引起急性重症的胆管炎。另外胆石症还可以并发其他的疾病，比如说胰腺炎、肝硬变等等。早期长在胆囊里的结石，是没有感觉的，但是只要结石长在胆囊和胆囊管的地方 ，会引起疼痛。

治疗参考：

一：如果结石长在胆囊里，久拖不治，后期会引发胆囊癌的出现，一旦发现胆囊内有结石症状的出现，若测定胆囊功能正常，应行微创保胆取石术。

二：结石只要长在胆管里更危险，务必要手术。做手术只有好处，没有坏处。它不会影响生活。

【诊疗建议】

1、药物治疗：经研究证明，目前还没有任何药物可以溶蚀结石，市面上所售的溶石药物很大程度上只能消炎利胆，只能在一定的成度上缓解病痛，对于结石本身是没任何效果的。

2、手术治疗：传统手术治疗，意味着会不可避免的带来创伤，传统手术取石切口大、损伤大、危险大，而且恢复时间长，对多发性结石、有慢性炎症均不适合。手术对于患者机体的损伤相对较重，特别是对于一些胆囊功能尚好的患者，手术切口部位的疤痕生成是结石复发的良好温床，手术中留下的一些缝合线头，也都是成了结石生成的有利条件。

因此，三镜联合微创保胆取石手术俨然是治疗胆囊结石快捷有效的方法，是结石患者的福音。

任何疾病都是早治早好的，对待结石也是一样，患有结石的病人应及时到正规医院治疗，以免治疗不及时而引发严重并发症。

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