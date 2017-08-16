输尿管结石一般多长时间能排出

核心提示：有好长的一段时间，我总感觉自己身体有一些异常，但是就是感觉不到在什么地方，只是感觉隐隐的疼痛，后来我就担心自己是不是又什么疾病，就急忙的去医院检查了一下，后来才发现自己是以为内染上了输尿管结石导致的

有好长的一段时间，我总感觉自己身体有一些异常，但是就是感觉不到在什么地方，只是感觉隐隐的疼痛，后来我就担心自己是不是又什么疾病，就急忙的去医院检查了一下，后来才发现自己是以为内染上了输尿管结石导致的，在医生的建议下，让我去及时的治疗，但是我比较担心自己的就是这个结石大概是需要多长时间去排出去的，多长时间我才可以像正常人那样了？

首先我们来说一下输尿管结石一般的症状是什么，这个时候的患者会出现小幅疼痛，还有就是我们肾脏部位会有一些疼痛，在尿道口的部位也是会有疼痛感的，发作时会产生剧痛的现象。主要表现是疼。

其次我们来说一下对于输尿管结石的治疗，一般对于比较小的结石，是可以通过药物来促进排除的，排除时间则是需要看药物的药效，还有就是自己平时的护理工作做的怎么样，好的话，排出的时间就会很短。

最后就是对于那些结石比较大的患者，这个时候是需要用体外碎石的方法，如果采用这个方法的话，那么确实是可以很快的就排出了结石，但是需要注意的是，输尿管结石很容易会复发，手术后保养才是重要的。

服排石药应注意多饮水，勤活动 服药期间应大量饮水，每日2000～3000毫升，尽可能使尿量达到每日2000毫升以上.这样可稀释尿液，减少尿盐沉淀，有利于结石排出.要鼓励自己多跳，多跑，常做体操，促使结石移动，