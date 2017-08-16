肾结石碎石后应注意什么

核心提示：尿道结石的它危害严重，尿道结石与全身代谢，泌尿系局部感染密切相关，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状。因此发现病症及时治疗很关键，男性朋友们一定要引起重视。

尿道结石的它危害严重，尿道结石与全身代谢，泌尿系局部感染密切相关，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状。因此发现病症及时治疗很关键，男性朋友们一定要引起重视。

由于引起尿道结石的原因有很多，所以我们要了解这些相关知识，做好预防工作。而诱发因素对于尿道结石的发病也有着决定性的作用，先分述如下：

(一)尿道感染及尿道梗阻：感染、梗阻和结石常互为因果，形成恶性循环。

(二)环境因素：可能与某些地方的气候、水质及饮食习惯有关。船员多见此病与其饮用水质不无关系。

(三)长期卧床引起骨骼脱钙，尿钙增高。

(四)新陈代谢紊乱：如甲亢导致的钙代谢紊乱，血钙增加而形成结石。

形成尿道结石的因素是综合性的，主要与自然环境、种族遗传、代谢异常(高尿钙、高草酸尿等)、营养与饮食习惯(高动物蛋白、高精制糖等)、泌尿系疾病、某些疾病与用药(甲状旁腺机能亢进、截瘫长期卧床、维生素D过量)等因素有直接的影响。以上就是对尿道结石的成因是什么的讲解，希望能对大家有所帮助，如果您已经患有此病，建议您及时检查治疗。

广州协佳医院引进“输尿管软镜取石术”，是利用纤细、精密度高的软镜经尿道送入膀胱，到达只有0.2至0.5厘米直径的输尿管，在直视下或借助电视监视系统，清晰地观察输尿管内的结石，再从输尿管镜的工作腔道伸入碎石器或套石网、取石钳，将击碎的结石取出。，是泌尿外科发展的新的里程碑，是结石患者康复的新希望。