39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

肾结石碎石后应注意什么

新闻文章排行榜
2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：尿道结石的它危害严重，尿道结石与全身代谢，泌尿系局部感染密切相关，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状。因此发现病症及时治疗很关键，男性朋友们一定要引起重视。

尿道结石的它危害严重，尿道结石与全身代谢，泌尿系局部感染密切相关，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状。因此发现病症及时治疗很关键，男性朋友们一定要引起重视。

由于引起尿道结石的原因有很多，所以我们要了解这些相关知识，做好预防工作。而诱发因素对于尿道结石的发病也有着决定性的作用，先分述如下：

(一)尿道感染及尿道梗阻：感染、梗阻和结石常互为因果，形成恶性循环。

(二)环境因素：可能与某些地方的气候、水质及饮食习惯有关。船员多见此病与其饮用水质不无关系。

(三)长期卧床引起骨骼脱钙，尿钙增高。

(四)新陈代谢紊乱：如甲亢导致的钙代谢紊乱，血钙增加而形成结石。

形成尿道结石的因素是综合性的，主要与自然环境、种族遗传、代谢异常(高尿钙、高草酸尿等)、营养与饮食习惯(高动物蛋白、高精制糖等)、泌尿系疾病、某些疾病与用药(甲状旁腺机能亢进、截瘫长期卧床、维生素D过量)等因素有直接的影响。以上就是对尿道结石的成因是什么的讲解，希望能对大家有所帮助，如果您已经患有此病，建议您及时检查治疗。

广州协佳医院引进“输尿管软镜取石术”，是利用纤细、精密度高的软镜经尿道送入膀胱，到达只有0.2至0.5厘米直径的输尿管，在直视下或借助电视监视系统，清晰地观察输尿管内的结石，再从输尿管镜的工作腔道伸入碎石器或套石网、取石钳，将击碎的结石取出。，是泌尿外科发展的新的里程碑，是结石患者康复的新希望。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈