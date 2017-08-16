肾结石会出现无痛血尿吗

核心提示：尿道结石是隐藏在人体的定时炸弹，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状，尿道结石危害严重，男性朋友们一旦出现尿道结石的症状一定要及引起重视。

尿道结石是隐藏在人体的定时炸弹，尿道结石常常会出现排尿困难，尿线变细或滴沥状，结石部位明显疼痛和压痛等症状，尿道结石危害严重，男性朋友们一旦出现尿道结石的症状一定要及引起重视。 尿道结石带给患者大的困扰就是尿痛和排尿困难，诊断尿道结石的临床表现主要有：

一、嵌顿于后尿道的结石偶尔可引起急性附睾炎症状，如发烧、附睾肿大和疼痛。

二、后尿道结石可经直肠指检触及，前尿道结石可直接沿尿道体表处扪及，用尿道探条经尿道探查时可有摩擦音及碰击感。

三、X线平片可明确结石部位、大小及数目。

四、尿道造影更能明确结石与尿道的关系，尤其对尿道憩室内的结石诊断更有帮助。尿道结石的并发症有哪些？

五、结石嵌顿于尿道、梗阻严重以及伴有感染时，可引起严重症状，如剧烈疼痛、结石嵌顿于尿道、急性尿潴留、尿外渗、会阴部脓肿及尿道瘘等。

现在大家对尿道结石的症状都有所了解了，如果男性在生活中发现自身出现这样的症状要及时进行治疗，避免造成更严重的危害。