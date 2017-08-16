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胆囊结石会怎么样治疗

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2017-08-16
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核心提示：胆囊结石是现在人们常见疾病，此病一旦发作，带给我们危害可不小，需要我们做到早发现早治疗。为了能及时得到有效的治疗，生活中很多人就在问了，胆结石应对方法哪种好？

胆囊结石是现在人们常见疾病，此病一旦发作，带给我们危害可不小，需要我们做到早发现早治疗。为了能及时得到有效的治疗，生活中很多人就在问了，胆结石应对方法哪种好？

广州协佳医院推荐三镜联合微创保胆取石术，具有创口极小、不伤胆囊、康复快速、难复发等优势，并且安全系数高，完整保留胆囊及其功能，大程度保障患者生活品质，让患者无切胆的后顾之忧！

三镜联合保胆取石术采用“德国WOLF硬镜、日本Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜”三大国际外科内镜技术，通过超微创口实施“保胆取石”。治疗全程在安全直视下进行，能清楚观察胆囊内及粘膜下结石位置、大小，并能发现较小病灶病变组织，完美实现了保住胆囊、取净结石的目的。

四大优势——完整保胆、杜绝复发

优势一：保留胆囊，器官完整更健康

通过在患者腹壁建立微通道，置入内镜检测结石，突破传统开放手术诊疗瓶颈，完整保留胆囊及胆囊功能，全方位保障患者生活质量。

优势二：视野开阔，杜绝再次发作

该疗法将WOLF硬镜、Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜三镜联合，软硬内镜优势互补，视野广阔清晰，有效避免视觉死角及盲区，不遗漏任何微小病灶，避免结石残留，大大降低结石再次发作几率。

优势三：超微创可视，安全系数高

全程微创无痛苦，无需开刀，极大地保障患者人身安全，较大程度地减少术后系列并发症的可能性，只需通过视频监控仪即可实时观测结石清除全过程，有效避免传统手术引发的各类感染。

优势四：术后恢复快，不影响正常生活

由于创面极小，术后1天即可下地活动、进食，通常住院3-5天就可出院，不影响正常工作及生活。

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