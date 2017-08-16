39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 广州协佳医院结石科 > 正文
综合
问医生

3毫米结石几天可以排出

新闻文章排行榜
2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：随着生活节奏的不断加快，越来越多的朋友患上胆囊结石。而此病一旦发作，带给我们的危害可不小，需要我们尽早就医接受治疗。那么，胆结石处理方法哪种好？

随着生活节奏的不断加快，越来越多的朋友患上胆囊结石。而此病一旦发作，带给我们的危害可不小，需要我们尽早就医接受治疗。那么，胆结石处理方法哪种好？

对于胆囊胆结石，我们需引发高度重视。如果久拖不治，久治不愈，还会导致急性胰腺炎、肝叶萎缩、肝囊肿、胆汁性肝硬化，甚至引发胆囊癌、胆管癌、肝癌等疾病。至于胆囊结石处理方法哪种好，下面就是有关介绍。

广州协佳医院专家告诉我们，对于胆囊结石的治疗，我们不可盲目吃药。药物仅能起到缓解疼痛、辅助治疗的作用，并不能直接清除胆囊结石。想要尽早摆脱胆囊结石的困扰，我们还是需要尽早到正规专业的医院接受手术治疗。

临床上胆囊结石的治疗不以结石的大小多少为治疗依据，而是通过胆囊专科检查，需要看胆囊壁的毛躁度，胆汁的透深度还有胆囊的收缩功能能否达到30%，综合判断，是否尚存功能，如有功能即可采取保胆取石治疗。

广州协佳医院推荐三镜联合微创保胆取石术：采用“德国WOLF硬镜、日本Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜”三大国际外科内镜技术，通过超微创口实施“保胆取石”。治疗全程在安全直视下进行，能清楚观察胆囊内及粘膜下结石位置、大小，并能发现较小病灶病变组织，完美实现了保住胆囊、取净结石的目的。

清晰的手术视野结合先进的手术技术下进行，创口仅为0.5cm，完全避免对组织伤害，灵活取净胆囊内结石残留，患者术后康复速度快，杜绝术后并发症发生，术后只要听从主任指导生活，可有效避免胆囊结石复发。

【四大优势——完整保胆、杜绝复发】

优势一：保留胆囊，器官完整更健康

通过在患者腹壁建立微通道，置入内镜检测结石，突破传统开放手术诊疗瓶颈，完整保留胆囊及胆囊功能，全方位保障患者生活质量。

优势二：视野开阔，杜绝再次发作

该疗法将WOLF硬镜、Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜三镜联合，软硬内镜优势互补，视野广阔清晰，有效避免视觉死角及盲区，不遗漏任何微小病灶，避免结石残留，大大降低结石再次发作几率。

优势三：超微创可视，安全系数高

全程微创无痛苦，无需开刀，极大地保障患者人身安全，较大程度地减少术后系列并发症的可能性，只需通过视频监控仪即可实时观测结石清除全过程，有效避免传统手术引发的各类感染。

优势四：术后恢复快，不影响正常生活

由于创面极小，术后1天即可下地活动、进食，通常住院3-5天就可出院，不影响正常工作及生活。

广州协佳医院作为华南区首家特色结石病专科医院，自引进了国际先进的三镜联合微创保胆取石技术，已为上万名胆结石患者成功实施了“保胆取石手术”，并且这些患者术后康复效果非常好，无一例复发。在整个华南地区形成了极佳的品牌与口碑，甚至吸引了很多省外地区的胆结石患者慕名前来做保胆取石治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈