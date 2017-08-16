3毫米结石几天可以排出

核心提示：随着生活节奏的不断加快，越来越多的朋友患上胆囊结石。而此病一旦发作，带给我们的危害可不小，需要我们尽早就医接受治疗。那么，胆结石处理方法哪种好？

随着生活节奏的不断加快，越来越多的朋友患上胆囊结石。而此病一旦发作，带给我们的危害可不小，需要我们尽早就医接受治疗。那么，胆结石处理方法哪种好？

对于胆囊胆结石，我们需引发高度重视。如果久拖不治，久治不愈，还会导致急性胰腺炎、肝叶萎缩、肝囊肿、胆汁性肝硬化，甚至引发胆囊癌、胆管癌、肝癌等疾病。至于胆囊结石处理方法哪种好，下面就是有关介绍。

广州协佳医院专家告诉我们，对于胆囊结石的治疗，我们不可盲目吃药。药物仅能起到缓解疼痛、辅助治疗的作用，并不能直接清除胆囊结石。想要尽早摆脱胆囊结石的困扰，我们还是需要尽早到正规专业的医院接受手术治疗。

临床上胆囊结石的治疗不以结石的大小多少为治疗依据，而是通过胆囊专科检查，需要看胆囊壁的毛躁度，胆汁的透深度还有胆囊的收缩功能能否达到30%，综合判断，是否尚存功能，如有功能即可采取保胆取石治疗。

广州协佳医院推荐三镜联合微创保胆取石术：采用“德国WOLF硬镜、日本Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜”三大国际外科内镜技术，通过超微创口实施“保胆取石”。治疗全程在安全直视下进行，能清楚观察胆囊内及粘膜下结石位置、大小，并能发现较小病灶病变组织，完美实现了保住胆囊、取净结石的目的。

清晰的手术视野结合先进的手术技术下进行，创口仅为0.5cm，完全避免对组织伤害，灵活取净胆囊内结石残留，患者术后康复速度快，杜绝术后并发症发生，术后只要听从主任指导生活，可有效避免胆囊结石复发。

【四大优势——完整保胆、杜绝复发】

优势一：保留胆囊，器官完整更健康

通过在患者腹壁建立微通道，置入内镜检测结石，突破传统开放手术诊疗瓶颈，完整保留胆囊及胆囊功能，全方位保障患者生活质量。

优势二：视野开阔，杜绝再次发作

该疗法将WOLF硬镜、Olympus纤维胆道镜、迷尔腹腔镜三镜联合，软硬内镜优势互补，视野广阔清晰，有效避免视觉死角及盲区，不遗漏任何微小病灶，避免结石残留，大大降低结石再次发作几率。

优势三：超微创可视，安全系数高

全程微创无痛苦，无需开刀，极大地保障患者人身安全，较大程度地减少术后系列并发症的可能性，只需通过视频监控仪即可实时观测结石清除全过程，有效避免传统手术引发的各类感染。

优势四：术后恢复快，不影响正常生活

由于创面极小，术后1天即可下地活动、进食，通常住院3-5天就可出院，不影响正常工作及生活。

广州协佳医院作为华南区首家特色结石病专科医院，自引进了国际先进的三镜联合微创保胆取石技术，已为上万名胆结石患者成功实施了“保胆取石手术”，并且这些患者术后康复效果非常好，无一例复发。在整个华南地区形成了极佳的品牌与口碑，甚至吸引了很多省外地区的胆结石患者慕名前来做保胆取石治疗。