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多发性胆囊结石怎样治疗

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2017-08-16
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核心提示：在广州胆囊结石治疗哪家医院好？胆囊结石危害大，不及时治疗的话，结石会造成胆道阻塞，有可能导致癌变。对于胆囊结石的治疗不能只依赖药物的治疗，药物都具有副作用，效果不是很明确，且拖延病情，并且可能导致病情加重。

　　在广州胆囊结石治疗哪家医院好？胆囊结石危害大，不及时治疗的话，结石会造成胆道阻塞，有可能导致癌变。对于胆囊结石的治疗不能只依赖药物的治疗，药物都具有副作用，效果不是很明确，且拖延病情，并且可能导致病情加重。那么在广州胆囊结石治疗哪家医院好？

　　胆囊结石治疗 就到广州协佳医院

　　广州协佳医院为患者提供医保、新农合报销，超高的医保报销比例和领先的技术，使我院成为广州及其他城市想保胆治疗但技术落后的外地胆囊结石患者的优先选择，在这儿，一位又一位的胆囊结石患者找回健康。那么广州协佳医院比其他医院究竟好在哪里？为什么多数胆囊结石患者都选择广州协佳医院？

　　一、是广州市医保、新农合定点单位，百姓放心的医院

　　广州协佳医院是卫生部及广州卫生局批准建立的特色综合性医院。自建院以来，医院始终坚持以”人文关怀、个性服务、共享前沿技术、提高生活质量“为宗旨，受到了各级主管部门的信任和患者的高度信赖，是广州市医保、新农合定点单位。

　　二、拥有先进的腔内钬激光碎石术

　　腔内钬激光碎石术是通过内镜工作通道，直视下对准结石将其粉碎，结合经皮肾镜、输尿管镜等设备将结石取出体外。安全、创伤小、效率高。钬激光波长2.1μm，脉冲式激光，是目前众多外科手术中一种先进的激光手术。产生的能量可使光纤末端与结石之间的水汽化，形成微小的空泡，并将能量传至结石，使结石粉碎成粉末状。水吸收了大量的能量，减少了对周围组织的损伤。同时钬激光对人体组织的穿透深度很浅，仅为0.4mm。因此钬激光在碎石时可以做到对周围组织损伤极小，安全性极高，是一种安全高效治疗各种尿路结石的“新式武器”。

　　三、多位知名教授和资深专家长期坐诊

　　就算有技术，专家不专业，胆囊结石能否除干净这还需要打一个打问号！在广州协佳医院，没有实习生坐诊，没有无医学资质的坐诊医生，医院从事胆囊结石诊疗的医生都是该领域的优秀专家，除此外，还有其他三甲医院的知名教授、专家、胆道学科专家轮流坐诊，这也是不少外地患者长途跋涉来到广州选择嘉仕恒信治疗的原因。

　　四、明白自己的钱是怎么花的，拒绝弄虚作假

　　广州协佳医院自建院以来就秉持合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费诚信行医，为了让患者更明白自己的消费，医院所有的收费项目严格执行按标准收费，患者可以在一楼大厅看到收费定价，并且还享受超高比例的医保报销，接受广大病人家属和社会相关部门监督。在这里，不仅能享受到护士微笑服务，获得医生耐心负责的解答分析。

　　在广州胆囊结石治疗哪家医院好？广州协佳医院专家提醒大家：得病了一定要选对方法选择一家正规的医院，这样才是对自己和家人负责的表现。现在很多小医院设备不齐全往往给患者造成更大的危害，也会给诊治带来一定的危险，所以外地来院的你在选择医院时一定要慎重考虑。如果您有其他的不懂，可以拨打热线：0510-8501-1073进行咨询

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