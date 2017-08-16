胆结石是什么样生成的

核心提示： 近几年，胆囊结石的发病率逐渐上升，久拖不治会引起心律失常、感染性休克、肝脓肿、胆道出血、肝功能衰竭和肝肾综合症等许多并发症，甚至引发胆囊癌，影响患者身体健康，重症者甚至威胁到生命安全。

近几年，胆囊结石的发病率逐渐上升，久拖不治会引起心律失常、感染性休克、肝脓肿、胆道出血、肝功能衰竭和肝肾综合症等许多并发症，甚至引发胆囊癌，影响患者身体健康，重症者甚至威胁到生命安全。

医生指出，治疗胆囊结石，首先要考虑保护器官完整。当胆囊尚未受损时，提倡保留胆囊取石;当胆囊萎缩、坏死时，此时保留胆囊不仅不利于疾病的治疗，还会造成更严重的伤害，则需要切除胆囊取石。

想摆脱胆结石的疼痛，选对治疗方法是关键！

当胆囊尚未受损时，胆结石该怎么治？——三镜联合微创保胆取石术

三镜联合微创保胆取石术，兼顾保胆和取石，摒弃传统疗法弊端，还你完整胆囊。借助高科技医学产品Olympus纤维胆道镜、Wolf硬镜、迷你腹腔镜及其它相关设备，在肋缘下行小切口(1.5~2cm)入腹，切开胆囊底在纤维胆道镜或胆道硬镜的直视下取出胆囊内结石。有着创伤小、不伤内脏、恢复快、费用少的优势，既保留胆囊及其功能，又取净结石，消除了临床症状。

胆囊萎缩、坏死时，胆结石该怎么治？——电子腹腔镜下胆囊切除术

胆囊切除，只适用于胆囊萎缩、坏死毫无保留意义的患者。广州协佳结石医院临床使用的电子腹腔镜下胆囊切除术是现代医学新型的胆囊切除术，在电子腹腔镜下进行的微创手术。只需在脐下方和上腹部分别开0.5至1厘米的三个小切口，在电子腹腔镜的操作下将胆囊完整切除。有着手术时间短、创伤小、恢复快、住院时间短、术后并发症少的优势，是治疗已经病变、萎缩、丧失功能的胆囊的技术。

医生提醒：胆结石怎么治疗，要根据患者具体的结石情况以及胆囊功能是否尚存来进行选择，不可盲目进行治疗;病急乱投医是错误的，只会延误治疗时间，患者所承受的疼痛更大，治疗难度和治疗费用也会相应的增加。

任何疾病都是早治早好的，对待结石也是一样，患有结石的病人应及时到正规医院治疗，以免治疗不及时而引发严重并发症。如果你还有什么疑问，请点击咨询在线医生，或拨打免费咨询热线：020-9咨询，广州协佳结石医院欢迎结石患者前来咨询就诊。