核心提示：贵州省公立医院有哪些？贵州省第二人民医院耳鼻喉科是贵州省公立医院。目前，大大小小的耳鼻喉医院是数不胜数。我们很难从中辨别哪个医院的耳鼻喉科更好，医生更好，技术更好，那么，面对这眼花缭乱的局面，贵州省公立医院有哪些？耳鼻喉患者又该如何选择医院呢？

贵州省公立医院有哪些？贵州省第二人民医院耳鼻喉科是贵州省公立医院。目前，大大小小的耳鼻喉医院是数不胜数。我们很难从中辨别哪个医院的耳鼻喉科更好，医生更好，技术更好，那么，面对这眼花缭乱的局面，贵州省公立医院有哪些？耳鼻喉患者又该如何选择医院呢？

一、看资质

在众多医院中，论资质和综合实力，贵州省第二人民医院均名列前三。这也是大家问贵州省公立医院有哪些的时候，首先想到它的原因。贵州省二医耳鼻喉科并不是普通的小医院可以与之相比的，同时耳鼻喉科又是贵州省第二人民医院的重点科室，贵州省耳鼻喉微创诊疗中心、贵州省耳鼻喉诊疗示范医院、耳鼻喉专家教授高级会诊中心。

在院党委的开创和领导下，贵州省第二人民医院耳鼻喉科经过几代教授专家学者的不懈努力，形成了具有自身特色的学术风格的重点专科，长期以来，在西南地区、贵州省耳鼻咽喉科界具有重要的影响力。所以贵州省公立医院有哪些？选择医院看资质很重要，大医院才能有更雄厚的师资力量。

二、看疗效

“看病难”其实是看“好医生”难，这是老百姓的共识。贵州省第二人民医院的专家并不好挂，但自从开通的网上挂号，市民们也都能在短时间内看上病了。

贵州省第二人民医院耳鼻咽喉科合作机构包括北京大学第六医院、北京同仁医院、北京协和医院、空军航空医学研究所附属医院等，并受邀成为西南地区耳鼻喉专家高级会诊中心、中国名医协会理事单位中美杰西技术中国合作中心。

国内外耳鼻喉专家高级会诊中心为了使用国际规范和一流的诊治方式，提高成功率;确立了省二医耳鼻喉科在100余种耳鼻喉疑难杂症的临床诊疗优势; 美国杰西技术合作应用示范基地大大提升了杰西低温等离子等技术的规范和临床水平。

国际鼻显微技术中心，台湾听力学与语言治疗研究所合作机构，咽喉科中西医结合治疗研究中心三个机构，确立了省二院在耳鼻喉各科领域的高端诊疗科研实力。在这些国内高端耳鼻喉研究机构的帮助下，贵州省第二人民医院已经成为业界技术很先进，诊疗水平很高，疑难杂症研究很深入的专业耳鼻喉科，耳鼻喉疾病康复率很高。贵州省公立医院有哪些？我们要选疗效更好的。

三、看设备

贵州省第二人民医院耳鼻喉科拥有目前国际上先进的医疗设备和检查仪器，包括：荷兰、德国、韩国产耳鼻咽喉科综合诊疗台，日本OLYMPUS鼻咽喉镜及图文成像系统、德国手术显微镜、德国Storz鼻内窥镜和宾格耳科电钻及耳科显微手术器械，丹麦面神经诊断系统，德国面神经监测系统、美国美敦力(Medtronic)手术动力系统，美国低温等离子手术系统，美国CO2激光手术系统等为患者实施准确的微创手术。拥有进口多导睡眠监测仪能够为患者准确诊断是否患有睡眠呼吸暂停综合征。

贵州省第二人民医院耳鼻喉科拥有完备及先进的听力检查室，包括：美国产听觉诱发电位、多频稳态反应测试仪、耳声发射分析仪、美国GSI中耳分析仪、丹麦麦迪森纯音侧听仪及耳声发射筛查仪等的可为患者提供准确、优质的听力检查服务。贵州省公立医院有哪些？我们要选设备更先进的。

四、看收费

“很多医院医药费太高看不起病，能拖就拖吧……不少家庭较困难的鼻息肉疾病患者，放弃了及时治疗的机会。看病贵、看不起病仍然是患者和医院都要面临的一大难题。”

在贵州省第二人民医院收费严格按照市卫生厅医药管理标准执行，真正使患者受益，并在医院大厅设立价格公示，患者能清晰明了的知道诊疗费用。狠抓医务人员的职业道德教育，完善医院管理体系，杜绝药品回扣、收受红包等杜绝乱收费，滥用药物等现象发生，平价不平质，全面保障患者权益，切实保证患者每一分钱都花到明处。贵州省公立医院有哪些？我们要选收费正规的。

温馨提醒：以上是贵州省公立医院有哪些的相关介绍。选对医院是看好病的重要前提，选择一家正规医院，接受规范诊疗，可以避免少走弯路，治疗完全又杜绝了反作的可能。治疗，节省医疗费用，人也少受罪。

贵州省第二人民耳鼻咽喉科将患者利益放在首位，为患者就诊提供方便，实行“无假日医院”、并率先开设“周末特需专家门诊”，同时开设免费专家咨询热线0851-8683-5587，倡导“一患、一医’的专业护理，采用一人一诊室单独问诊制，坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为宗旨”的办院方针，狠抓医疗服务质量，定期为患者健康回访等一系列绿色人文医疗制度。