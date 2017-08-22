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鼻息肉导致“哮喘”20年 贵州省二医耳鼻喉科专家妙手去除

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2017-08-22
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核心提示：贵州省第二人民医院耳鼻喉科康复案例：张女士一直饱受哮喘折磨，20年来每个月都会发作的哮喘使她脾气如同炮仗，一点就炸。最近，张女士的鼻子塞得实在难受，来到贵州省二医耳鼻喉科就诊，专家王超群瞧出了她久病不愈的“猫腻”。

　　贵州省第二人民医院耳鼻喉科康复案例：“我每次一发病，胸口跟堵着一块大石头似的，闷得慌，气都喘不上！”50岁的张女士一直饱受哮喘折磨，20年来每个月都会发作的哮喘使她脾气如同炮仗，一点就炸！为此，张女士去了很多医院看病，药也一盒盒的下肚，可这病就是不见好。

　　最近，张女士的鼻子塞得实在难受，来到贵州省二医就诊，耳鼻喉科专家王超群瞧出了她久病不愈的“猫腻”。

　　“患者患有慢性鼻窦炎并伴随息肉，生长多年的鼻息肉填满了整个鼻窦，我判断她频繁发作的过敏性哮喘是由鼻息肉引起的。”查明病因后，王超群建议张女士立刻进行鼻息肉摘除手术。

　　张女士却非常犹豫：“其实我在很多年前已经查出有鼻息肉了，当时觉得不痛不痒没感觉就不想动手术。”没想到当年的疏忽竟让她多受了这20多年的苦！

　　“幸亏医生不断地解释和劝说，我才有勇气做手术。”摘除了鼻息肉，张女士感到从未有过的轻松，术后恢复到现在，张女士的鼻塞症状已经大大缓解，哮喘几乎完全好转了。

　　频繁哮喘，病因在鼻腔的病例不少

　　和张女士一样频繁哮喘，久治不愈，病因其实在鼻腔的病例不少。王超群医生介绍说，“人们常常以为鼻子与气管没什么关系，即使生病了也不会把过敏、鼻息肉、哮喘联系在一起。”其实鼻腔与气管属于同一个气道，鼻腔是上气道，气管是下气道。发生在鼻腔的过敏反应就是过敏性鼻炎，发生在气管、支气管的过敏反应就是哮喘。

　　有一种“嗜酸性粒细胞”存在于鼻息肉组织中，每当出现过敏反应时这种细胞就会相应增加，长期过敏性鼻炎如果不能得到有效治疗，往往有鼻息肉生长的因素。鼻息肉的生长还会加重过敏性鼻炎，不断诱发支气管哮喘。

　　王超群介绍说，鼻息肉是赘生于鼻腔或鼻窦粘膜上突起的肿块。好发于鼻腔的外侧壁及鼻顶部。鼻息肉的症状很明显：

　　持续性鼻塞：鼻塞，嗅觉减退，闭塞性鼻音，睡眠打鼾和张口呼吸。

　　流涕、头痛：流涕，头痛，耳鸣、耳闷和听力减退。

　　粉红色息肉：粘液性息肉，似剥皮葡萄状或鲜荔枝肉状，表面光滑半透明，呈粉红色。

　　光滑、充血性息肉：出血性息肉表面光滑，充血，软而易出血。

　　美国“美敦力”动力回旋术：去除鼻息肉不留残余 痛快呼

　　贵州省第二人民医院耳鼻喉科使用美国“美敦力”动力回旋术去除鼻息肉，“美敦力”动力回旋术通过鼻内窥镜将病变组织放大两百倍，微型动力回旋式弹头切削息肉，经微管迅速排出，真正“剿灭”鼻息肉，同时保留鼻腔的黏膜和结构，通气引流，术后鼻腔、鼻窦黏膜的形态和生理功能恢复良好。与传统疗法相比，美敦力动力回旋术优势明显：

　　精准安全：精准去除息肉，完全保留鼻腔及鼻窦的正常黏膜和结构。

　　防止复发：全面消除炎性病变，疏通病灶相连的部位，防止复发。

　　微创无痛：减少传统刀械对黏膜的拉扯，减少流血和术后粘黏，极大减轻痛感。

　　快速高效：只需20-30分钟，无需住院，随治随走。

　　贵州省二医耳鼻喉科拥有多位耳鼻喉专家，配备进口鼻咽喉镜、鼻内镜、等离子治疗系统、多功能诊疗台、计算机图文打印系统、听力计、声阻抗仪等一流的医疗设备，为诊治各种耳鼻咽喉科疾病提供了全新的手段，安全便捷、疗效好、恢复快。

　　贵州省二医耳鼻喉科主治：

　　鼻部疾病：慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、鼻甲肥大、鼻中隔偏曲、鼻腔囊肿、慢性鼻炎、鼻出血等。

　　咽喉部疾病：咽喉炎、慢性咽炎、咽炎、扁桃体炎、声带小结、声带息肉、咽喉出血、咽部异物、咽喉干痒、咽喉肿痛、会厌炎、扁桃体肿大、腺样体肥大、打呼噜、儿童鼾症。

　　耳部疾病：耳鸣、耳聋、中耳炎、中耳乳突炎、耳痛、鼓膜穿孔、眩晕、外耳炎、耳内嗡响、耳朵流脓、耳朵疼痛等。

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