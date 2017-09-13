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老年癫痫病发作的时候我们该怎么办呢

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2017-09-13
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　　老年癫痫病发作的时候我们该怎么办呢？许多老人都患有癫痫病，癫痫病患者也面临着该如何选择治疗的问题而纠结，因为癫痫总是反复发作，严重影响患者的身体健康。那么，老年癫痫病发作的时候我们该怎么办呢？让我听听专业医院的专家怎么分析的呢？

　　1、 应小剂量服用方法：一旦老年人癫痫的诊断成立，需要抗癫痫药物治疗。无明显差异在药物选择和其他年龄组，二级和主也没有明显的不同，其原则是选择取决于类型的发作。应小剂量服用方法，逐渐加量不应太快，甚至增量，以避免不良反应。长期药物治疗应定期检a查血，尿常规和肾功能。

　　2、在调整癫痫药物控制时期应该是一个明确的诊断，药物和控制攻击。在癫痫的诊断，确定中药和西药的分类，分类及病因，逐渐调整旧的类型、剂量和治疗癫痫的药物，直到癫痫不再发作。这段时间比较短，一般1到3个月，个别严重的患者适当延长.仅比组合，应逐渐增加剂量。因为老年人可以产生一些记忆丧失等症状，所以老年人治疗癫痫稍稍比较复杂。老年人癫痫病每个报告有不同的临床类型，有些人认为老年人支配部分癫痫，特别是复杂的局部癫痫，随着年龄增长而显著增加。比旧的癫痫发作脑电图表现为慢波异常，所以老年人癫痫的诊断与临床表现为主。除了老年人癫痫的病因治疗，有时也需要坚持长期使用抗癫痫药物，并使用对比组合用量应该增加。用药时一定要在医生的指导下用药，不要随便乱使用药物。

　　温馨提示：相信你在看了以上的介绍以后已经有了一定的了解了，希望我们的介绍能够给你带来帮助，若是你还有其他的问题，可以查阅相关资料。或者去正规的专业机构咨询。

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