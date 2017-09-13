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老年癫痫病该如何护理呢

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2017-09-13
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核心提示：大家应该都知道，癫痫表现为突然发生的短暂脑功能异常，如意识障碍、肢体抽搐、感觉异常、特殊感觉现象或行动障碍，有反复发作的倾向。癫痫的临床表现，根据发作情况，主要可分为大发作、小发作、精神运动性发作和局限性发作。疾病较好的就是早发现早治疗，从而达到早缓解的目的，下面贵阳颠康医院介绍老年癫痫病如何护理。

　　老年癫痫病该如何护理呢？大家应该都知道，癫痫表现为突然发生的短暂脑功能异常，如意识障碍、肢体抽搐、感觉异常、特殊感觉现象或行动障碍，有反复发作的倾向。癫痫的临床表现，根据发作情况，主要可分为大发作、小发作、精神运动性发作和局限性发作。疾病较好的就是早发现早治疗，从而达到早缓解的目的，下面贵阳颠康医院介绍老年癫痫病如何护理。

　　老年癫痫病该如何护理呢

　　一、药物治疗：药物治疗是目前常用的方法之一，在治疗癫痫过程中，癫痫病患者应坚持不间断，和有规律服药，以药物浓度，一直处于有效范围内，以维持疗效。不规则服药，往往是不能控制发作的主要原因。在服药期间，要定期去找医生复查血药浓度、血常规和肝功能等，以使医生了解病情进展。

　　二、治疗方法：现在治疗癫痫病的方法多种多样，一旦得了癫痫病，需要及时就诊，选择一种适合自己病情且疗效好的方法，对于患者才是重要的。以现在的技术，癫痫病是可以缓解的，所以患者也不要太担心，调整药物或者选择手术治疗癫痫。

　　三、癫痫病比较顽固，所以治疗癫痫是一个漫长的过程，患者必须配合医生，持之以恒。治疗癫痫切忌突然停药，否则会招致癫痫发作，甚者会引发癫痫持续状态。所以，何时停药，如何停药，一定要遵医嘱。 癫痫病患者不要太担心，保持愉悦心情。癫痫病虽然病情比较顽固，相对的治疗周期比较长，但是癫痫病也是能够缓解的，也有痊-愈的案列。

　　老年癫痫病如何护理专业医院的医生表示：癫痫除了必须的治疗外，还需要辅以科学的生活指导，患者的饮食护理和心理缓解治疗也是很重要的，所以，患者不要心急，在与癫痫病做斗争的过程，要耐心地坚持，终有一天，一定会有所收获的。

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