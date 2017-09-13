如何判断孩子患了癫痫病？癫痫会出现很多的表现形式，但最为常见的就要数四肢抽搐、口吐白沫、失去意识等，这是最为常见也是癫痫大发作是的表现。当然一个病人可以出现一种或多种形式的症状反复发作。同时会给家庭带来不便和烦恼。带来绝望。还有很多人关心癫痫病会遗传吗，这个是有的。所以建议大家治好之后再想着考虑孩子的问题。

1、有无运动障碍脑性瘫痪患者常合并癫痫。脑性瘫痪患者常表现为中枢性运动障碍，姿势、肌张力及反射异常，运动发育落后等。

2、皮肤有无明显异常神经皮肤综合征中很多疾病都合并有癫痫，且皮肤有明显异常。如何判断孩子得了癫痫病呢？如结节性硬化症，在婴儿时期皮肤可见有白色的色素脱失斑、5～6岁以后面部可出现血管纤维瘤;神经纤维瘤病患者皮肤常见有咖啡牛奶斑。脑部血管瘤病，面部可见红色血管痣;色素失调症局部皮肤可见异常色素增生等。

3、面部相貌有无异常一些可引起癫痫发作的天性发育障碍或遗传性疾病，也可能会导致患儿的相貌特殊化。进行面部相貌检查时，应注意内眦距离是否过大，有无眼球过小(小角膜)、外耳位置是否过低、外耳位置是否过低、下颌是否过小、人中长短、颚弓是否过高等。

4、头的形状和大小头颅的大小是判断脑发育的重要指标之一。每个小儿癫痫患者都应该测量头围。 而围产期严重缺血缺氧性脑病、新生儿窒息、宫内感染或颅内感染等因素，都可能影响到头颅的发育，而这些疾病往往也是继性癫痫的常见病因。

5、四肢、外生殖器有无畸形一些可引起继发性癫痫的染色体异常或内分泌疾患，常表现有四肢的异常。检查时需注意患儿有无多指(趾)或并指(趾)，外生殖器有无异常，男孩睾丸大小等。

6、有无特殊气味在一些氨基酸代谢异常疾病的儿童中，除有惊厥发作外，由于异常代谢物在体内增多，并由尿、汗液中排出，患者有一些特殊气味，如苯丙酮尿症(鼠尿味)、枫糖尿症(焦糖味)、高蛋氨酸血(煮白菜水味)等。

温馨提示：由于小儿癫痫症状具有多样性的特点，给诊断造成了很大的困难。如何判断孩子患了癫痫病呢？所以在诊断小儿癫痫期间，还应该考虑到癫痫应与其他非癫痫性发作性症状鉴别。其实只要掌握了癫痫的基本特征及脑电图表现，大多数患者是可以及时作出明确诊断的。以上就是对如何判断孩子得了癫痫病的症状作出的解答。