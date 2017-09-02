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贵阳癫痫专家讲述癫痫久治不愈原因

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2017-09-02
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核心提示：癫痫病会对很多患者造成恐惧，得病后四处求医问药，甚至一次吃多种抗癫痫药物，但是很多患者长期服药不仅效果不佳，还会产生了损伤脑神经和肝脏等器官的副作用。癫痫专家给你讲述癫痫久治不愈的原因。

　　癫痫病会对很多患者造成恐惧，得病后四处求医问药，甚至一次吃多种抗癫痫药物，但是很多患者长期服药不仅效果不佳，还会产生了损伤脑神经和肝脏等器官的副作用。癫痫专家给你讲述癫痫久治不愈的原因。

　　癫痫专家讲述癫痫久治不愈原因

　　癫痫专家

　　癫痫就是老百姓俗称的“羊角风”，是大脑神经元突发性异常放电，导致短暂大脑功能障碍的一种慢性疾病。

　　1.癫痫发作的表现

　　癫痫发作主要有以下几种表现：全面强直-阵挛性发作：以突发意识丧失和全身强直和抽搐为特征，一次发作持续时间一般小于5分钟，常伴有舌咬伤、尿失禁等，并容易造成窒息等伤害。失神发作：典型失神表现为突然发生，动作中止，凝视，叫之不应，意识丧失，通常持续5至20秒，主要见于儿童失神癫痫。强直发作：表现为发作性全身或者双侧肌肉的强烈持续收缩，肌肉僵直，使肢体和躯体固定在一定的紧张姿势，常持续数秒至数十秒，但是一般不超过1分钟。

　　2.癫痫危害

　　首先癫痫频发会损伤脑神经，引起智力下降，并逐渐丧失学习、工作甚至生活自理能力;另外癫痫病人还要忍受他人异样的眼光，给工作、婚姻和生活都带来一定影响;尤其是癫痫发作具有突发性，很容易出现摔伤、溺水和车祸等意外情况，严重者甚至造成意外死亡。

　　3.癫痫病久治不愈原因

　　首先，治疗方法不科学。不少患者没有坚持科学治疗，到处找偏方，不去正规医院诊治，这是引发癫痫反复发作原因之一。其次，药物选择不正确。癫痫的治疗要对症下药，一种抗癫痫药不是对所有发作类型都有效，要根据不同的发作类型，选择适当药物。再者，药物随意更换。最后，多药联用。由于急于控制发作，不少患者或医生，一开始就多种抗癫痫药联合应用，甚至大量服用，这样很可能引起几种药物的相互反应，从而降低药物疗效，这也是癫痫反复发作的原因之一。

　　4.顽固性癫痫可进行手术治疗

　　对于大部分癫痫患者，药物治疗可有效地控制发作，但仍有30%多的患者药物治疗效果不佳。国际抗癫痫联盟规定，经过正规药物治疗2年以上，每月仍然有2次大发作的癫痫病，为难治性癫痫，难治性癫痫可采用外科手术干预治疗，效果已得到了国际上的认可。

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