核心提示： 大连三个月引产，意外怀孕女性一般不想要孩子都会选择无痛人流手术来终止意外妊娠，但是在她们犹豫不决的同时忽略了无痛人流手术时间甚至超过了3个月，所以，必须选择无痛引产方式来终止妊娠。

大连三个月引产，意外怀孕女性一般不想要孩子都会选择无痛人流手术来终止意外妊娠，但是在她们犹豫不决的同时忽略了无痛人流手术时间甚至超过了3个月，所以，必须选择无痛引产方式来终止妊娠。

引产的主要目的是保护母亲和孩子，在临床上需要引产的孕妇主要包括但并不仅仅局限于以下的一些情况。

延期妊娠：妊娠达到或超过41周的孕妇应予引产，主要目的是降低围产儿死亡率。

妊娠期高血压疾病：妊娠期高血压、轻度子痫前期患者妊娠满37 周，重度子痫前期妊娠满34 周或经保守治疗效果不明显或病情恶化，子痫控制后无产兆，并具备阴道分娩条件者。

母体合并严重疾病需要提前终止妊娠：如糖尿病、慢性高血压、肾病等内科疾病患者并能够耐受阴道分娩者。

胎膜早破：足月妊娠胎膜早破2 h以上未临产者。

胎儿及其附属物因素：包括胎儿自身因素，如严重胎儿生长受限（FGR）、死胎及胎儿严重畸形；附属物因素如羊水过少、生化或生物物理监测指标提示胎盘功能不良，但胎儿尚能耐受宫缩者。

引产前医生会做些什么事情？

引产不是很随便的一件事，在引产之前医生需要做很多的准备工作，除了要和患者或家属进行沟通以外，还要做以下的事情。

1.仔细核对引产指征和预产期：防止医源性的早产和不必要的引产。

2.判断胎儿成熟度：如果胎肺未成熟，情况许可，尽可能先行促胎肺成熟后再引产。

3.详细检查骨盆情况：包括骨盆大小及形态、胎儿大小、胎位、头盆关系等，排除阴道分娩禁忌证。

4.进行胎儿监护：在引产前应行胎心监护和超声检查，了解胎儿宫内状况。

5.评估并发症情况：对于妊娠合并内科疾病及有产科并发症的患者，需要在引产前充分评估疾病严重程度及经阴道分娩的风险，并进行相应检查，制定详细的处理方案。

6. 医护人员的基本要求：医护人员应熟练掌握各种引产方法及其并发症的早期诊断和处理，要严密观察产程，做好详细记录，引产期间需配备行阴道助产及剖宫产的人员和设备。

引产安全吗？

引产是最常见的产科操作，采用的都是比较成熟和安全的方法，引产和自动临产的区别相当于一个是汽车自己发动后行驶，一个是汽车没有自己发动，有人在后面推一把，一旦汽车发动以后，后面行驶起来是一样的。

以下几个方面来保证手术的安全：

1、专业的医疗团队：手术的实施完全是由临床经验至少20年以上的妇科专家亲自实施，确保手术的安全。

2、麻醉技术：手术麻醉实施是由主任级别以上的专家亲自麻醉，加上先进的麻醉检测仪，确保麻醉过程无误。

3、先进的无痛技术：让受术者是在麻醉状态下进行手术，整个过程安全无痛，不仅减轻了手术时的疼痛，还大大减轻了受术者的心里压力。

4、无菌的手术环境：为了避免手术外源性感染，将手术引至净化室内进行，空气无菌率高达99.99%，杜绝外源感染，确保手术无菌操作。

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中心全程导入FCWI国际妇婴医疗服务理念，倡导以产科安全分娩技术标准对待人工流产手术，引进英国HL“海伦”保宫无痛人流术，并导入人流术后PAC康复标准，促进人流术后完美康复，保障女性再孕能力。

医生提醒：选择引产一定要选择正规的医院进行，只有这样才能使得手术可以顺利地进行，选择引产手术的女性朋友选择大连美琳达妇儿医院。

【温馨提醒】大连美琳达妇儿医院已全面开通网上免费咨询预约通道，如有妇科、产科、儿科等相关问题可点击按钮【在线咨询】或拨打美琳达电话咨询，大连美琳达妇儿医院为您提供专业的解答。