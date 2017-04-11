核心提示：大连美琳达妇儿医院专家指出，当妈妈是好事，进入孕期第四个月的胎儿脏器已经发育成形，胎盘形成、胎儿骨骼发育变硬，没什么特殊原因，是不能人为终止妊娠的，这对身体的损伤比早孕人流大多了。

大连美琳达妇儿医院专家指出，当妈妈是好事，进入孕期第四个月的胎儿脏器已经发育成形，胎盘形成、胎儿骨骼发育变硬，没什么特殊原因，是不能人为终止妊娠的，这对身体的损伤比早孕人流大多了。所以，选择引产的孕期女性，大多迫不得已，不是自身身体的原因就是胎儿被检查出异常，想要继续妊娠无疑是危险的，甚至危及生命，故而退而求其次只能做引产。

引产手术就是将胎囊组织从产道娩出的过程，因为不能在宫腔内取出妊娠组织，胎儿体积太大，所以才出此下策。而引产的过程相当于将分娩提前，强项终止妊娠，对子宫的打击是比较大的。所以引产的危险性比无痛人流要高，不建议女性盲目选择不正规的引产场所，进行不合格的引产手术，带给身体更大的创伤。

中期妊娠引产的佳时间在妊娠12--24周，通常采用药物或水囊等方法，将胎儿及其附属物排出体外，使妊娠终止的一种方法。它比早期的人工流产方法更危险，并且对患者的伤害也更大。引产并非所有医院都可以实施手术，需要正规、有资质的医院才可以，同时引产的也是对手术成败与否影响大的因素之一。选择一家资质过硬、又好的医院做引产手术，不但是对女性身体的负责，也是对女性的未来妊娠负责。那么，如何选择正规的医院做引产手术呢？

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中心全程导入FCWI国际妇婴医疗服务理念，倡导以产科安全分娩技术标准对待人工流产手术，引进英国HL“海伦”保宫无痛人流术，并导入人流术后PAC康复标准，促进人流术后完美康复，保障女性再孕能力。

无痛、保宫、无术后并发症是对无痛引产的高要求！

需要做引产的女性，子宫随着妊娠期的时长而增大，子宫壁充血变软，手术时容易损伤子宫，因此对于引产的要求是很高的。美琳达采用国际先进的保宫无痛引产，采用国际的镇痛，使受术者腹痛立即减弱，手术医生在受术者无明显疼痛感的情况下，轻松结束分娩及清宫术，同时避免引产所致的各种并发症，使受术者免受生理和心理的双重创伤。

美琳达具有计划生育和母婴保健双重资质

做引产一定要选择有资质的正规医院，不是每个称之为“妇科医院”的小型医院都有引产的从业资质。没有资质，意味着手术及环境、医生都达不到国家要求的标准，手术自然存在很高的风险。女性朋友千万不要贪图方便、便宜，就拿自己的生命开玩笑，毕竟引产是人生中的大事，一定要选择有资质的医院，做安全、保宫的引产手术，才是对自己的人生负责。

【专家提醒】一定要慎重选择引产手术医院，否则可能会导致子宫出血、妊娠组织残留、子宫穿孔、宫腔粘连等问题，甚至为女性不孕埋下了隐患。

【温馨提醒】大连美琳达妇儿医院已全面开通网上免费咨询预约通道，如有妇科、产科、儿科等相关问题可点击按钮【在线咨询】或拨打美琳达电话咨询，大连美琳达妇儿医院为您提供专业的解答。