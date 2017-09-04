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哪些药物治疗白癜风效果显著

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2017-09-04
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核心提示：白癜风是一种十分常见的皮肤疾病。会使得患者的皮肤上出现大小不一的白色斑点，这些白斑会影响患者的美观。如果情况严重的话，还会对患者的正常工作与学习造成很大的影响。

　　白癜风是一种十分常见的皮肤疾病。会使得患者的皮肤上出现大小不一的白色斑点，这些白斑会影响患者的美观。如果情况严重的话，还会对患者的正常工作与学习造成很大的影响。因此，一旦患上白癜风，就应及时采取有效措施进行治疗。随着医学技术的不断发展，白癜风的治疗方法也越来越多。那么，什么药治疗白癜风的效果最 好呢？接下来，我们就和长沙中研白癜风医院的专家一起来了解一下吧！

　　目前来说，对于白癜风的治疗，中医上采用最多的是用补骨脂治疗。补骨脂有壮肾、补脾健胃的功效，并且可以用于白癜风等皮肤病的治疗。患者可以将补骨脂泡在酒精中，7天后滤汁，一天三至五次涂抹患处，并且按摩十分钟。只要患者长期使用，即可见效。皮质类固醇激素类药物也是治疗白癜风的常用药物之一。这类药物既可以口服，也可以外用或注射，对于白癜风的治疗均有一定的效果。但在使用时，患者应注意激素的副作用。

除此之外，中药白芷、独活、无花果叶等都富含补骨脂素，可以有效增加部分患者的黑色素组成。另外，泼尼松这类药物对于白癜风的治疗也会有一定效果。白癜风患者用药一般要从小剂量开始，尤其是使用西药治疗白癜风时，更应注意。患者一定要在医生的指导下进行用药，切忌不可私自用药。

专科医院的设备先进，更为患者带来祛白保障：

　　长沙中研白癜风医院坚持先进的设备与技术是医疗质量的保障，紧随国际白癜风领域新动向，时刻关注前沿白癜风医学理论成果和先进诊疗设备的临床应用。斥巨资引进一大批高、精、尖白癜风前沿设备，为临床提供了科学、准确的诊断依据和有力的治疗保障。

长沙中研温馨提示：以上内容就是为大家介绍的一些治疗白癜风的药物。治疗白癜风的药物有很多，但并不是每一种药物都适合自己的体质。患者一定要去正规的医院进行检查后，结合先进的设备配合药物治疗，这样可以更好的达到治疗白癜风的效果。如果您还有什么疑问，欢迎拨打长沙中研白癜风医院咨询热线：400_1684_500。我们竭尽全力给您一个满意的答复。最后我院全体员工祝广大患者白癜风疾病早日康复。

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